Jelena Dokić se oglasila mjesec dana posle gubitka oca: Poslala jaku poruku koju će sve žene razumjeti

Bivša teniserka Jelena Dokić nikad emotivnija u objavi na Instagramu, obratila se svim svojim hejterima.

Izvor: YouTube/Roadshow Films

Otac bivše teniserke Jelene Dokić preminuo je 16. maja. Jelena je sa ocem, koji joj je tokom profesionalne sportske karijere bio i trener, imala veoma složen odnos. U više navrata je tokom godina pričala da je od njega trpjela psihičko i fizičko zlostavljanje, koje je ostavilo velike posledice na nju.

Ona danas živi u Australiji, a očevoj sahrani nije prisustvovala, međutim, kroz emotivne objave na Instagramu oprostila se od njega. Jelena je sada progovorila o napadima koje doživljava, a tiču se njenog fizičkog izgleda:

"Zar nije nevjerovatno koliko neki ljudi mogu biti zli i koliko delovi našeg društva mogu biti bezosjećajni? Kada sam nosila veličinu 50 (UK 20), uvijek se neko žalio, a sada kada nosim veličinu 38 (UK 10), opet se neko žali. Zapanjuje me koliko uvijek postoji neki trol, nasilnik ili neko neljubazan ko mora da prokomentariše ili omalovaži drugu osobu", započela je uz svoje slike nekada i danas.

"Kada sam bila veličina 50, zvali su me kit, krava, debela, pitali su me šta mi se desilo. Sada kada sam veličina 38, izgleda da sam 'prihvatila kult dijeta', šta god to značilo, sada je odjednom loše to što sam zdravija i što sam izgubila nešto kilograma, i optužuju me da sam napustila borbu za prava plus size ljudi", piše Jelena i nastavlja:

"To samo pokazuje da ljudima nikada ništa neće biti dovoljno dobro - i to je tužno. Zato, ako se i ti suočavaš sa osudom, posebno vezano za veličinu ili izgled, samo nastavi da budeš svoj/svoja i ne dozvoli nikome da te učini malim, bezvrijednim ili kao da nisi dovoljno dobar/dobra. Bez obzira na to kolika ti je veličina, kakav je tvoj oblik tijela ili šta želiš da nosiš. Oduvijek govorim da ću se zalagati za ljubaznost, i da treba gledati prave vrijednosti kada upoznajemo osobu - a to nema nikakve veze sa veličinom, već sa dobrotom, empatijom, velikodušnošću, radnim navikama, i time da budeš dobar čovjek."

"I ponoviću to: veličina nema nikakve veze s tim. Bilo da je veličina 50 ili 32 (UK 0). Ponosno sam hodala i radila pred milionima ljudi i kao veličina 50 i kao veličina 34 (UK 4). I uvijek ću se zalagati za ljude svih veličina. Nisam nikoga napustila. Samo sam postala zdravija i izgubila nešto kilograma. Moje vrednosti su uvijek bile i uvijek će biti iste. Ali izgleda da će i osude ljudi uvek biti iste, bez obzira na sve. "

"Ako već možeš biti bilo šta - budi ljubazan. Nikada ne znaš kroz šta neko prolazi. Zato nemoj davati komentare o tuđem izgledu - ni uživo, ni na društvenim mrežama, ni u ogovaranju sa prijateljima i porodicom. To nije lijepo. Budi ljubazan", jasna je bila u svojoj poruci, naglasivši da su obje fotografije profesionalne, te da nisu dorađivane u fotošopu.

Izvor: Printskrin/Instagram/dokic_jelena

Ispod Jelenine objave nizali su se komentari puni podrške: "Gejm. Set. Meč. Jelena", "Šampionka, i spolja i iznutra", "Wow, neka si im pokazala, tako se to radi!" "Da li si ikada srela hejtera koji je bolji od tebe? Tako sam i mislio", "Jelena izgledaš sjajno, a najbitnije je da si zdrava i da se dobro osjećaš..."

