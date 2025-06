Glumica saznala strašnu dijagnozu: Odbila da ode na operaciju, posjetila njega, sada tvrdi da je izliječena

Zinaida je naglasila koliko je važno zahvaliti se i na teškim iskustvima, jer iz svakog događaja u životu može da se izvuče važna lekcija.

Glumica Zinaida Dedakin prošla je kroz tešku životnu fazu kada joj je dijagnostikovana ozbiljna bolest, o kojoj je otvoreno govorila u javnosti.

Nakon postavljene dijagnoze, trebalo je da ide na operaciju, ali se na kraju na nju nije pojavila. Zbog ozbiljnosti situacije potražila je pomoć psihoterapeuta.

"Da, ja sam se razboljela. Ali kažem, toga više nema. Nisam više bolesna. Ali, ono što je najljepše u svemu tome, ko me je u svemu tome liječio? Lečili su me ljudi i ta njihova toplina. Vjerovala sam u ‘bijele misli’, ali znate, to je to naše ljudsko, dok ne doživite na svojoj koži to ne vjerujete. Moja djeca su bila moji spasioci, porodica i prijatelji. Baš prijatelji, oni su mi izliječili tumor. Taj tumor je nestao, koji je inače bio veoma veliki. Bila je zakazana operacija. Da li neko vjeruje ili ne vjeruje? Više se time i ne bavim. Moji prijatelji, ljubav i toplina su bukvalno istopili taj moj tumor. Njega nema godinama", ispričala je Zinaida u emisiji „Novo doba“.

Prema njenim riječima, upravo je psihoterapija, kao i ponovno pronalaženje ljubavi prema sebi i radosti življenja, bila ključ njenog oporavka. Vjeruje da je tumor nestao zahvaljujući pozitivnim emocijama i podršci bliskih ljudi. Zinaida je naglasila koliko je važno zahvaliti se i na teškim iskustvima, jer iz svakog događaja u životu može da se izvuče važna lekcija.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da se pri liječenju ozbiljnih bolesti ne treba oslanjati isključivo na alternativne metode, već je uvijek najbolje konsultovati se sa lekarima i slediti preporučenu terapiju, prenosi Blic.

Ko je Zenaida Dedakin?

Zinaida Dedakin je srpska filmska i pozorišna glumica, rođena 29. februara 1960. u Beogradu, najpoznatija po ulogama u serijama kao što su Porodično blago, Bela lađa, Vojna akademija i Urgentni centar, a glumi i u pozorištima.

Iako nije pohađala formalnu školu glume, izgradila je zapaženu karijeru kroz brojne televizijske i pozorišne uloge.