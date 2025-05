U 65. dobio ćerku s duplo mlađom ženom, a njega ostavio kad je imao 3 godine: Oglasio se sin Akija Rahimovskog

Aki Rahimovski napustio nas je prije tri godine, a njegov sin Kristijan je jednom prilikom progovorio o komplikovanom odnosu sa ocem.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/YouTube/Printscreen/Jutarnji Program TV Happy

Pjevač Aki Rahimovski je iza sebe ostavio troje djece, sina Kristijana, kog je dobio u prvom braku, ćerku Dinu, koju je dobio u višedecenijskom braku s misterioznom Ingrid, i ćerku Antoniju, koju je dobio 2020. godine sa Slovenkom Barbarom Vesel.

Njegov sin Kristijan nikad nije krio da je njegov i očev odnos bio dosta poljuljan:

"Tata i ja nikada nismo bili u sukobu, imali smo prepirke oko mnogih drugih stvari. S obzirom na njegov način života, bilo je teško izgraditi nekakav normalan porodični odnos. Zamjerao sam tati što se više davao drugima nego porodici, jer je tu bio najpotrebniji. Kako je vrijeme odmicalo, prihvatio sam ga takvog kakav je i počeo graditi odnos u kom smo mogli da funkcionišemo, a to je kroz muziku. Bio je izrazito dobar čovjek, mnogo sam ga volio, ali za sebe i svoje najbliže – tu je bio malo "tanji". Davao se koliko je mogao i znao. Prihvatio sam to i volio sam ga bez obzira na sve. On je bio izrazito ponosan na mene" rekao je Akijev sin za domaće medije.

Izvor: Lepa i Srecna

Kada je Kristijan imao tri godine, Aki je napustio njega i njegovu majku. Razlog je vjerovatno bio mimoilaženje u stavovima sa majkom dječaka, što je uslovilo razvod. Tokom prethodnih godina često je u javnosti spominjao sukobe koji su se među njima dvojicom tokom godina dešavali, ali je za Alo ispričao da su tokom nekoliko prethodnih godina uspjeli da prevaziđu nesuglasice i da su čak jedno vrijeme i zajedno živjeli.

Kada je u 65. godini dobio ćerkicu sa duplo mlađom Barbarom, svi su se čudili. Oni koji su ga poznavali kažu da je uživao da šeta ćerkicu u kolicima do parkića i nazad.

Iako je 2018. godine imao moždani udar, Aki to okolo nije pričao. 2022. godine mu je pozlilo, nakon čega je preminuo.

(Stil, MONDO)