"Žao mi je što su svu ljagu bacili na njega, a ona treba da se stidi": Pjevač javno varao ženu, a sad se ne odvajaju

Veza Gabrijele Pejčev i oženjenog Semira Džanković svojevremeno je punila sve naslovnice, a pjevač je nedavno objavio fotografiju sa svojom suprugom

Pjevač Semir Džanković (35) našao se u središtu skandala prije nekoliko godina kada je javno priznao da je prevario svoju suprugu Sanelu s koleginicom Gabrijelom Pejčev.

Afera je izbila 2015. godine, tokom njegovog učešća u rijalitiju Farma, gdje je boravio upravo sa tadašnjom ljubavnicom. Zanimljivo je da su se Gabrijela i Semir upoznali još ranije, tokom takmičenja u Zvezdama Granda, a u to vrijeme Gabrijela se zbližila i sa njegovom ženom Sanelom — do te mjere da su zajedno pozirale na fotografijama, uprkos tome što je u tajnosti bila u vezi sa njenim mužem.

I pored svega, Sanela je odlučila da pređe preko prevare i da svom suprugu pruži drugu šansu. Danas vode miran porodičan život i nedavno su podijelili zajedničku fotografiju sa djecom.

- Imam svoju porodicu i to je jedino što me interesuje. Semir će vam dati odgovore na sva vaša pitanja kad bude izašao sa Farme. Vrijeme će pokazati šta je istina. Semir i Gabrijela odavno nisu zajedno. Odlično znam da je ona mutna, a moj čovjek je na Farmi lijepo rekao da ne bi ušao u rijaliti da nema podršku svoje žene. Gabrijela priča svoju priču, a ja najbolje znam šta je bilo. Znate kako kažu, psi laju, karavani prolaze. Za pet godina braka nikad nisam osjetila da me je prevario sve do tada. Žao mi je što su svu ljagu i bruku bacili na njega, a ona je ta koja treba da se stidi, a ne da se ponosi što je bila ljubavnica oženjenog čovjeka - rekla je tada Sanela koja je suprugu neverstvo oprostila.

Podsjetimo, Gabrijela je otkrila da je po izlasku iz rijalitija bila u depresiji jer se suočila sa osudom javnosti.

- Imala sam momente depresije posle rijalitija. Tada sam bila u dvadesetim godinama i nisam mogla da podnesem toliki pritisak javnosti. Bilo mi je potrebno da se povučem iz javnog života, da se saberem i prođem kroz neke teške situacije - rekla je svojevremeno Gabrijela, koja ističe da joj je to uticalo na karijeru.

- Sve što se dešavalo negativno je uticalo na moj posao. Jednostavno, nisam znala da baratam ni estradom, ni medijima, a ni ljudima koji su me okruživali u tom trenutku.

