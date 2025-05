Pobjednik Evrovizije molio Srpkinju da mu napiše pjesmu: Otkrio kako je došlo do saradnje, trenutak sve promijenio

Teodora Špirić, poznata i pod umjetničkim imenom Thea Devy, oglasila se i pred početak Evrovizije, kada je u emotivnoj objavi otkrila kako je nastajala numera "Wasted Love“.

Izvor: YouTube/Eurovision Song Contest

Predstavnik Austrije, Džej Džej (JJ), odnio je pobjedu na Evroviziji 2025 s pjesmom "Wasted Love“, koju je, na njegov lični zahtjev, napisala Teodora Špirić.

Pobjednik ovogodišnjeg izdanja Evrovizije govorio je prije samog takmičenja o važnoj ulozi koju Teodora ima u njegovom timu. Otkrio je da mu je ogromna podrška i da je upravo ona, na njegovu molbu, napisala pjesmu s kojom je trijumfovao.

"Smiruje me. Najbolja je osoba. Veoma sam srećan što je uz mene", izjavio je Džej Džej, dok je Teodora dodala da su njih dvoje dugogodišnji prijatelji, ali da prvi put zajedno rade tek od avgusta prošle godine, kada joj se pjevač javio s molbom da mu napiše pjesmu.

"Hvala ti na povjerenju"

"Draga izgubljena ljubavi, na kakvo si nas putovanje povela. Od trenutka kada smo te pisali, do toga kada si oživjela kroz jedan od najnevjerovatnijih glasova za koji sam ikada imala čast da pišem, pa sve do ovog trenutka znala sam da je ovo nešto posebno. Trebalo je da budem samo tekstopisac. Ali negdje usput, našla sam se usred okeana vodeći kreativni pravac, ploveći kroz burne vode priprema i ulažući svaki dio sebe kako bih te oživjela. Hvala ti, Ji, na povjerenju. Znači mi najviše na svijetu što mogu da stojim pored tebe i posmatram kako postaješ umjetnik i izvođač kakav je oduvijek trebalo da budeš. Ponosna sam na tebe i na ovaj projekat. Šta god da se dalje desi, znam, bez ikakve sumnje, da smo ispoštovali svaki gram tvog potencijala. Svima koji su radili sa mnom neumorno od prvog dana: hvala vam. Nismo ostavili ništa nedorečeno. Nijedna kap ljubavi nije bila uzaludna. Ovo putovanje je bilo isceljujuće i neizmjerno sam zahvalna što sam to mogla da doživim sa ljudima koji su donijeli ljubav i strast u ovaj projekat. Volim vas sve. Evropo – pripremi se. Oluja dolazi. A napravljena je od istine. I bola. I ljubavi", napisala je Teodora u objavi prije početka Evrovizije.