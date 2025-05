Isplivala istina o ženi koju krive za aferu sa Bastijanom: Oduvijek voli fudbalere, a oca svoje djece vješto krije

Njemački mediji otkrili su svojevremeno da je atraktivna voditeljka Ester Sedlaček koju dovode u vezu sa Švajnštajgerom, bila takođe u vezi s poznatim fudbalerom, a evo ko je on.

Njemačka voditeljka Ester Sedlaček (39), majka dvoje djece s trećim na putu, postala je jedna od najprepoznatljivijih ličnosti u medijima, nakon što je sredinom aprila odjeknula vijest iz medija Bunte i Bild da se nekadašnji njemački fudbalski as Bastijan Švajnštajger (41) navodno rastaje od dugogodišnje partnerke, Ane Ivanović (38), po pisanjima tamošnjih medija.

Nije bilo potrebno mnogo da se za navodni razlaz optuži atraktivna Ester, sakojom Švajnštajger već godinama ima interesantan odnos, koji, po mišljenju mnogih, daleko prevazilazi okvire poslovnog i kolegijalnog.

Uvjerite se i sami, Instagram profil Ester je preplavljen slikama sa Bastijanom:

I dok se šire tračevi da bi njeno treće dijete moglo da bude Bastijanovo, a da je Ivanovićeva sa sinovima već duže od dva mjeseca u Beogradu, daleko od supruga, mediji pokušavaju da otkriju bilo koji detalj iz privatnog života atraktivne Sedlačekove. Međutim, ispostavilo se da je to veoma teško, budući da je ona sve ove godine koliko je u medijima uspjela da sakrije identitet svog supruga, njemačkog biznismena, ali i mnoge druge informacije, kao na primjer sa kojim se muškarcima zabavljala prije udaje.

Međutim, kako njemački mediji ističu, Sedlačekova, kao veliki fan fudbala od djetinjstva ima određen tip muškaraca i to su, ispostavlja se, upravo fudbaleri. Tako je u jednom trenutku otkriveno da je bila u vezi sa zgodnim Kevinom Kristijanom Trapom, golmanom u klubu Ajntraht Frankfurt, koji igra i u nacionalnom timu Njemačke.

U pitanju je uspješni sportista, koji se bavi i modelingom, a koji je, vjerovali ili ne, čak pet godina mlađi od Sedlačekove. Njih dvoje su bili par daleke 2013. godine, a i tada je pokušavala da to sakrije od očiju javnosti, međutim, njihova veza je ipak nekako dospjela u medije.

"Da, zajedno smo. I srećni smo", potvrdila je ona tada za Bild, ali i dodala kako bi ipak voljela da njihov privatni život ostane tajna, čime je medijima jasno stavila do znanja da ne želi da dalje "kopaju" po njenom privatnom životu.

Ipak, 10 mjeseci kasnije saznalo se da je par okončao vezu i to je sve što su mediji ikada objavili o Esterinom privatnom životu. Međutim, ta tema sada je postala više nego interesantna, posebno u Srbiji, pa ne čudi ni što su mnogi koji ne znaju mnogo o fudbalu čuli za atraktivnog Kevina Trapa.

Ono što se nikako ne može osporiti jeste da je Trap izuzetno zgodan muškarac, pa nisu izostali komentari da je potpuno jasno kakve frajere voli Sedlačekova. Ima i reakcija da on čak pomalo liči na Švajnštajgera, posebno u licu, budući da ima oštre crte vilice, ali da je njegova smeđa i mlađa varijanta.

Bilo kako bilo, jedan Trapov snimak na njegovom Instagramu privukao je posebnu pažnju jer na njemu on razmjenjuje nježnosti na plaži sa svojom aktuelnom partnerkom top-modelom Izabel Gular, ali na veoma specičan način. Naime, ona prilazi Trapu koji sjedi na obali mora i odjednom izvodi akrobaciju koja svakog ostavlja bez teksta, baš kao i njena razgibanost i zgodno tijelo.

"Ali kako su vam oboma ostale kape na glavama?" "Scena poljupca kao iz Spajdermena", rijeđale su se reakcije oduševljenja ispod ovog videa.

Inače, njemački t-online.de zaključuje kako je Ester Sedlaček nedavno istakla kako je veoma srećna i ispunjena, ali da joj jedna stvar u životu nedostaje.

"Možda bi mi dobro došlo još malo odmora... samo to moram da naučim. Ali to me ne spriječava da budem srećna, ali bi moglo da me učini još srećnijom", naglasila je ona za Frankfurter Algemajnen.

Podsjetimo, ispod jedne od nedavnih objava Bastijana Švajnštajgera na njegovom profilu na Instagramu osvanuo je komentar osobe koja je tvrdila da taj bivši fudbaler već neko vrijeme živi sa Sedlačekovom i njenom djecom na svom imanju u austrijskom Vestendorfu. Takođe je navela i kako je Ester poznata po tome što voli sportiste, te da je navodno "jurila" i Novaka Đokovića i Lotara Mateusa.

