Progovorile komšije Ane i Bastijana o njihovom odnosu: Muža joj ne pominju, a o jednom svi imaju isto mišljenje

Komšije u Beogradu imaju samo reči hvale za Anu Ivanović, te ističu da, čak i ako je istina da se razvodi, "pravi je primer kako žena treba da se ponaša".

Vesti o navodnom razvodu Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera danima pune medijske stupce, a javnost ne prestaje da bruji o njihovom odnosu. Celokupnom narativu da je ljubavi došao kraj nije pomoglo ni što su supružnici uslikani bez burmi. Bivši fudbaler je na pitanje o razvodu zamolio za razumevanje, što je takođe podgrejalo glasine da u njihovom braku nije idealno stanje. No, zvanične potvrde i dalje nema.

Ipak, o slavnom paru komšije imaju samo reči hvale, naročito njihovi susedi u Beogradu.

- O Ani našoj, nacionale, sve najlepše mislim. Čula sam da ovde negde u okolini ima stan, ali je nažalost nisam srela, a volela bih. Divna majka, divna osoba, odmerena uvek u izjavama, u svemu - rekla je jedna gospođa za Blic TV, a slično mišljenje ima i nekadašnja Anina komšinica:

- Uspešna i perspektivna teniserka, moja Zemunka, znam je još kad je majka šetala kao malu. Sad joj je lepo, ima troje dece. Odomaćila se. Ne viđam je često, ali znam da ovde negde imaju stan. Znam je još iz perioda kad je bila devojčica, pa je onda profesionalno počela da se bavi sportom, tenisom, tada je niko nije mogao videti.

Na pitanje o razvodu, komšinica kaže da je sve moguće, te da danas brakovi pucaju jer niko ne želi obaveze.

"Ana je naša, šta god da odluči"

- Danas je sve moguće, oboje su uspešni sportisti. Danas niko neće obaveze, oni imaju troje dece, to je velika obaveza, koliko god da ti imaš novca, ti moraš da se baviš decom. Ona je potekla iz patrijarhalne porodice. Ana Ivanović je naša, pa šta god da je, nek su oni živi i zdravi, šta god da se desi, i da se razvedu, pa bože moj, nije ni prva ni poslednja.

Sugrađanin Ivanovićeve ističe da je podržava u svemu što ona izabere kao svoj put.

- Divno jedno stvorenje, pametna devojka, obrazovana, lepo vaspitana, bez ikakvih ekseca u karijeri. Želim joj sve najbolje u životu, to što se sad pisalo o razvodu, to je njihova odluka. Bolje lep razvod, nego loš brak.

Iako se odselila pre iz Beograda, komšije je nisu zaboravile. Starija sugrađanka koja je živi u obližnjoj ulici gde Ana poseduje nekretninu je Ivanovićevoj i Švajnštajgeru poželela da im brak što duže traje, kako deca ne bi ispaštala.

- Porodična žena, ima troje dece, tri sina, posvećena im je. Ovde joj živi brat. Ne znam koliko često dolazi, oni ovde direktno ulaze u garažu, ne šetaju se. Nemamo baš komšijski odnos, ja sam mnogo matora da bih se družila sa njima. Ni njen brat nije često bio tu, sad je češće tu, otkako se oženio i dobio dete - rekla je ona, a na pitanje da li misli da je moguće da se razvode, uprkos slici koju su slali u javnost ona kaže:

- Dok oni to ne potvrde, ja ne mogu da verujem da su se razveli. Moguće je sve, pročitala sam da već dva meseca ne žive zajedno, moguće je i da su zahladneli odnosi, ali to samo oni znaju. Ja im želim da žive što duže zajedno, barem zbog te dece, to želim svakom bračnom paru, jer deca tu najviše pate.

U komšiluku bivše prvakinje sveta u tenisu svi imaju reči hvale za nju, a na temu “razvoda” kažu, da je to danas moderno.

- Sve najlepše mislim o Ani. Mnogo je lepa. Čuo sam da se razvodi, ali to je moderno, ništa tu nema strašno. Želim joj svaku sreću.

- Ana je pravi primer kako žena treba da živi, da izgleda, radi, porodično se ponaša. Pratila sam njen rad kada sam bila mlađa - kaže jedna prolaznica i dodaje:

- Nisam to čula da se razvodi. Nadam se da to nije istina, ja verujem u ljubav.

