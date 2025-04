Pričalo se da je Arkan ošišao Cecu, brujao je region: Saznalo se sve nakon 30 godina, evo ko je glavni krivac

Brojne teorije zavjere kruže već decenijama o frizuri folk zvezde.

Dejan Milićević razjasnio je nagađanja o kratkoj frizuri Cece Ražnatović. Iako godinama kruži priča da ju je do glave ošišao suprug Željko Ražnatović Arkan, poznati fotograf otkrio je da je zapravo doživjela takozvano hemijsko šišanje.

Pjevačica je u to vrijeme, poput mnogih žena, bila veliki ljubitelj minivala, što je značajno oslabilo i oštetilo njenu kosu.

"Oko te Cecine frizure kruži toliko teorija zareva. U to vrijeme, mnogo je bio moderan minival. Tada je bilo ludilo mozga da imaš prelomljenu "wet hair". Na tanak kvalitet kosice kada staviš minival ti jednostavno doživiš hemijsko šišanje", kaže Dejan.

"Postoji teorija zavere, te ono te ovo. Ne, od minivala kosica se do te mjere istanjila da je bilo najlepše da se ošiša. Ceci je stilistkinja Goga, koja takođe cijeli život fura kratku kosu, rekla: "Daj, Ceci, ošišaj se skroz kratko!" I to je bio pun pogodak. Poslije toga su sve žene dolazile kod Ljilje frizerke koja je u to vrijeme šišala Cecu i tražile tu frizuru", priča Milićević i nastavlja:

"Govorim o vremenu bez mobilnih telefona, tada si morala da doneseš sliku iz časopisa. Žene su otvrale čitavu naslovnu stranu i pokazivale kakvu frizuru hoće. To je u jednom momentu bio trend da imaš kosu kao Ceca Ražnatović", izjavio je Dejan jednom prilikom za domaće medije.

