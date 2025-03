Otkriveno je još detalja o djeci koja su bila zatočena u kući u Brčkom.

Tužilaštvo Brčko distrikta BiH predložilo je produženje pritvora za majku i sina osumnjičene za zapuštanje ili zlostavljanje djeteta, nakon što je u njihovoj kući u brčanskom naselju Ivici pronađeno 31 zapušteno dijete. Iz brčanskog Tužilaštva saopšteno je da je produženje pritvora majci čiji su inicijali Z.Đ. (72) i sinu A.Đ. (38) predloženo zbog bojazni da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke i saučesnike.

Sudija za prethodni postupak odlučiće po ovom predlogu Tužilaštva na ročištu koje je zakazano za ponedjeljak, 24. mart. Ukoliko sud prihvati predlog, produženje pritvora može biti određeno za najviše dva mjeseca.

V.d. javnog tužioca Radmilo Ivanović u Brčkom povodom djece koja su pronađena u kući, a za koju se sumnja da su žrtve trgovine djecom, iznio je detalje o identitetu pronađene djece.

"Imamo 31 dijete. Možemo reći da je utvrđen identitet za njih 19, od kojih je za 14 utvrđeno na osnovu ličnih dokumenata koje su imali ili koje su doneli ovi roditelji. A za petoro djece imamo podatke ko su i šta su na osnovu izjava ostale djece koja su rekla kako se zovu, ko su im roditelji. Što se tiče, za 12 djece još uvek nemamo pouzdane podatke kome se radi, ko su zaista oni. Imamo ime i prezime, ali ne znamo da li je to zaista to lice, da li je to adekvatno ime i prezime. Mogu vam reći što se tiče uzrasta, imamo sedmoro djece od 2 do 3 godine, šestoro djece imamo od 4 do 6 godina, troje djece od 7 do 9 godina i dvoje djece su uzrasta od 10 do 12 godina", rekao je tužilac Ivanović.

On se potom osvrnuo i na identitete pronađene djece.

"23 su djevojčice i 8 je dječaka. Za njih 18 je poznato mjesto rođenja: njih šestoro rođeno je u Italiji (Rim), u Hrvatskoj je rođeno njih petoro, jedno je rođeno u Rijeci, u Barseloni je rođeno dvoje djece, jedno u Francuskoj (Nica) i u BiH je rođeno dvoje djece", naveo je on i dodao:

"Kada je u pitanju prebivalište, poznato je mjesto prebivališta 14 dece. Njih šestoro prijavljeno je u Mostaru, troje u Zagrebu, dvoje u Tuzli, dvoje u Brčkom i jedno dijete u Rijeci", rekao je.

