Statističari kažu da je Crvena zvezda jako blizu prolaska u Top 10 fazu Evrolige, a da Partizan nipošto ne smije da izgubi naredni meč sa Albom, a veliko je pitanje ima li više uopšte mjesta za kiks.

Crvena zvezda je u Pirej došla desetkovana i uspjela je da iznenadi Olimpijakos, dok je Partizan doživio najteži poraz ove sezone i ispao je iz Top 10 na tabeli Evrolige. Trenutno je situacija takva da su crveno bijeli trenutno šesti na tabeli sa 17 pobjeda i 13 poraza, a Partizan je 12. sa 15 pobjeda i isto toliko poraza.

Što se tiče statističara, težak posao je pred srpskim timovima. Predviđa se da je Crvena zvezda po šansama do kraja sezone osma na tabeli, a Partizan 12 i da bi upravo između dva srpska tima mogla da bude velika borba za mjesto u plej-inu. Do kraja sezone imamo četiri kola u kojima će Partizan igrati sa Albom, Bajernom, Žalgirisom i Partizanom, a Crvena zvezda će igrati as Virtusom, Real Madridom, Anadolu Efesom i Panatinaikosom.

Kakve su šanse Crvene zvezde?

Kalkulacije kažu da poslije pobjede u Pireju Crvena zvezda ima ogromne šanse da nastavi takmičenje u Evroligi. Prilike za ulazak u Top 4 tima skoro da ne postoje i na 6,3 odsto su prilike da budu tu. Što se tiče Top 6 finiša šanse su dosta veće, ali je trenutno na 31,9 odsto, ispod Efesa, barselone... Ono što je najbitnije šanse za ulazak u Top 10 su ogormne i sada stoje na 84,5 odsto. Pobjeda nad Virtusom u narednom kolu bi mogla da ih približi izvjenosti.

Kakve su šanse Partizana?

Partizan je 12. na ovoj tabeli i gotovo bez šansi za prolazak u Top 4, sa 0,2 odsto prilike i to je realno otpisano. Otpisan je najvjerovatnije i ulazak u Top 6 jer sa 6,3 odsto šanse to znači da crno-bijeli moraju da pobjede sve mečeve do kraja, pa još da se nadaju da se svi ostali rezultati poklope. Prilike za ulazak u Top 10 su skoro polovične, 43,3 odsto i poraz od Efesa ih je mnogo smanjio. Pobjeda protiv Albe mora da se desi, a ako se desi - vidjećemo kako stoje crno-bijeli.

Kako stoje ostali?

Olimpijakos, Fenerbahče i Panatinaikos su sigurni u Top 4 i nema im mrdanja šta god da se desi. To četvrto mjesto vjerovatno će pripasti Monaku koji ima mnogo veće šanse od svih ostalih timova, a za Top 6 osim ova četiri tima Barselona sa 55,5 odsto šanse je skoro sigurna tu. Mnogo veće šanse ima nego Efes, Real; Crvena zvezda... Za Top 10 se bore Real Madrid, Crvena zvezda, Bajertn, Pariz, Olimpija iz Milana i partizan, dok su Baskonija i Žalgiris ispali iz trke.

