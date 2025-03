Preminuo čuveni Bora Mesar: Bio je vlasnik svadbarskog hita, a uz njegovu pjesmu milioni ispraćeni u JNA

Preminuo kantautor Bora Bojić

Narodna muzika je ostala bez još jednog velikog majstora. 4. marta 2025. godine. Preminuo je Bora Bojić, legendarni Bora Mesar, vlasnik svadbarskog megahita "Toči vina oče stari", kantautor i solista Radio Beograda. Ovo je sjećanje na Borin nastup u Muzičkoj apoteci, ovo je Borin "zavet u amanet".

"Toči vina oče stari" je moja ponos pjesma. Snimio sam je baš u godini Titove smrti, u danima najveće žalosti za "najvećim sinom naših naroda i narodnosti". Prve dvije strofe napisao sam u jednom dahu, treću stofu sam dopisao tek poslije pet godina, a snimio sam je tek kad je pjesmu moja supruga aminovala", pričao je Bora Bojić u radio izdanju Muzičke apoteke.

"Bio sam stasit i naočit momak sa brkovima i harmonikom. Kad sam počeo da sviram narodna veselja, uočio sam jednu nepravdu: svi su važni i svi su opjevani - i kum i starojko i majka i sestra i ostala mnogobrojna rodbina. Pitao sam se gdje je tu otac, domaćin veselja. A otac je obično bivao tamo negdje u ćošku, gledao da sve bude u redu i plakao od sreće".

Borivoje Bora Bojić rođen je 1940. godine u selu Šušnjar kod Lazarevca. Propjevao je baš kad se najviše plakalo, u vihoru Drugog svjetskog rata, uz frulicu kraj ovaca i uz prve radio aparate.

"U moje vrijeme bilo je teško doći i do Lazarevca a kamoli do Beograda. Bilo je to vrijeme kolektivizma, okupljali smo se u zadruzi da bi slušali popularne emisije sa radija. A kad sam nabavio svoj radio, bio je to praznik za kuću. Sava Jeremić, Radojka Živković, Mija Krnjevac, to su za mene bili vanzemlaljci, sveci, ikone. Uz njih sam naučio da sviram frulu, moj prvi instrument, a u vojničkim danima sam zavolio harmoniku i ne sluteći koliko ću pjesama odsvirati i komponovati na njenim dirkama".

Diskografska karijera Bore Bojića počela je 1967. godine. Na singl ploči Aleksandra Danilovića prvi put se pojavilo ime Bore Bojića i to kao tekstopisca pjesme "Odnesi pismo golube bijeli" kojom su milioni regruta ispraćeni u JNA.

Snimio je Bora sedam singlova i tri albuma sa dvadesetak narodnih bisera: "Toči vina, oče stari", "Vjetar duva, sva se gora ljulja", "Kad bi mogla da se vratiš", "Teci rijeko Kolubaro", "Zaplakala moja draga", "Ne gledaj me tako milo", "Kriv sam draga za sudbinu tvoju", "Svadve stižu, jesen je", "Harmoniko moja", "Livada je moja uspomena", "Je l' ti žao što se rastajemo"...

Bora Bojić je bio sam svoj majstor - pjevač, kompozitor, tekstopisac, harmonikaš. Kolege ga pamte kao najboljeg mesara među narodnjacima i najboljeg narodnjaka među mesarima.

