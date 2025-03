Karleuša tražila hitnu policijsku zaštitu: Privedeno nekoliko osoba, poznati svi detalji

Karleuša je javnosti otkrila i šta su joj pojedini pisali na mrežama.

Izvor: : Instagram/karleusastar/printscreen

Muzička zvijezda Jelena Karleuša oglasila se na društvenoj mreži X (nekadašnji Tviter), gdje je otkrila da je potražila policijsku zaštitu.

Kako Jelena tvrdi, njoj je od strane samo jedne osobe stiglo 200 eksplicitnih poruka sa prijetnjama smrću, nakon čega je morala da reaguje.

"Na udaru sam takve patološke mržnje i ozbiljno poremećenih psihopata da sam morala da zatražim zaštitu policije i da podnesem mnogo prijava odjeljenju za VTK. Ti ljudi, skriveni iza lažnih profila su medju nama. Oni žive pod maskom prividne normalnosti iza koje kriju stravične misli. Nažalost, mnogi pišu i pod svojim pravim imenom potpuno nesvjesni da čine nešto pogrešno", saopštila je Jelena.

Izvor: X

Karleuša je javnosti otkrila i šta su joj pojedini pisali na mrežama, a pojedine osobe su i privedene.

"Nažalost, dobila sam i mnogo prijetnji smrću koje su rezultirale privođenjem nekolicine ljudi. Ono što me je porazilo je odgovor jednog čovjeka iz Zemuna, koji mi je uputio preko 200 poruka sa eksplicitnim prijetnjama smrću. Na pitanje da li me poznaje ili je u bilo kakvom konfliktu sa mnom rekao je da ne, a na pitanje zašto je uputio prijetnje smrću, rekao je "To je moje pravo. Ona je plastična nakaza koja se oblači kao ku*va", napisala je Jelena na pomenutoj platformi.