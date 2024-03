"IŠAO JE ZA MNOM PO KUĆI I TRAŽIO DA SE UBIJEM!" JK progovorila o skandalu pa otkrila šta je tada preživjela od Duška

Pjevačica Jelena Karleuša je na svom Instagram profilu ponovo govorila o skandalu u kojem se našla prije nekoliko godina.

Izvor: Instagram/karleusastar

Mnoge javne ličnosti, susrele su se sa raznim ucjenama i prijetnjama od strane bivših partnera koji su u posjedu imali njihove eksplicitne fotografije, a Karleuša je samo jedna od mnogih žrtava, kako ona kaže, "osvetničke po**ografije".

Navodna afera pjevačice Jelene Karleuše i fudbalera Ognjena Vranješa odjeknula je u javnosti kao bomba 2019. godine, a pjevačica je o tome po prvi put javno govorila nedavno, izjavivši da je u pitanju bio "namerni izlet da bi se osvetila Dušku". Slike gole Jelene, teške riječi s obije strane, prijetnje i tužbe na sudu samo su neki od detalja koje je region pratio bez daha.

"Kao javna ličnost, žena i majka, bila sam žrtva brutalne osvetničke po**ografije. Tada je nečovjek pokušao da kukavički i bijedno oduzme život, čast, porodicu, ponos, budućnost tako što je iskoristio momenat moje nepažnje. Slikao je ekran telefonom tokom jednog video-poziva bez mog znanja, a zatim me tim slikama ucjenjivao. Poslije ucjena, došle su i prijetnje koje je obistinio tako što je prvo mojim neprijateljima, a onda i svim medijima poslao te skrinšotove. Da zlo koje se sručilo na mene ne dolazi samo, dokaz je i to što mi je ubrzo umrla majka, a medijski linč i moje gole fotografije bile su posljednje što je vidjela. Djecu sam morala da ispišem iz škole, a muž je išao za mnom po kući i zahtjevao da se ubijem. Iskreno, u jednom momentu sam o tome ozbiljno i razmišljala. Moj život je bio uništen i to samo zato što je jedan bijednik odlučio da se sveti. Smogla sam snage, sabrala sam se, pa rekla mužu i medijima, kompletnoj javnosti da se nosi u pi*ku materinu! Smogla sam snage da sebi spasim život i dignem glavu, najviše zbog moje djece. Da je postojao jasan zakon, da je klošar i bijednik za primjer svima otišao u zatvor, meni i mnogim ljudima, mahom ženama, život ne bi bio upropašćen. Zbog svega ovoga, zbog pravde, zbog svih žrtava zlih i izopačenih ljudi, podržavam ovu peticiju i pozivam vas da mi se pridružite! Ja se nisam ubila, mnogi su na sebe digli ruku, a sjutra nova žrtva možete biti vi! Stanimo neljudima na put i pozovimo državu da bude uz sve nas!"

Izvor: Instagram/Ognjen Vranješ

Ognjen Vranješ je tada izjavio za Kurir: "Naravno da se kajem. Sramota me je što sam takvu osobu poznavao. Vrijeme ne možemo da vratimo, ali makar možemo pojedine ljude da izbrišemo iz života. Od ljubavi do mržnje linija je tanka, a pošto nema više linije, sve je jasno", govorio je fudbaler. Na pitanje šta mu se najviše dopalo kod Jelene, odgovorio je - "kako sprema pasulj sa rebarcima". "Šalu na stranu, to što je slatko lagala, a ja sam bio jako povodljiv i vjerovao sam joj svaku riječ, dok na kraju nisam progledao i vidio s kakvom osobom zapravo imam posla."