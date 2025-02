"Bio sam žrtva osvjetničke po*nografije": Filari šokirao pred finale Pjesme za Evroviziju

Filari u intervjuu popularnom evrovizijskom blogu otkrio intimne detalje

Izvor: Youtube/ RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal

Pjevač Filari, kojeg treći put gledamo na nacionalnom izboru Pjesma za Evroviziju, dao je intervju za WiWi blogs, u kojem je otkrio poruku koju krije njegova numera "Meet and greet" koju izvodi u takmičenju.

Filari je otkrio da na kraju nastupa izgovara "da privatni videi nisu za dijeljenje", i da postoji dobar razlog za to.

"Ja sam bio žrtva osvjetničke po*nografije i to je bilo veoma teško za mene, i o tome sam želio da pričam kroz ovu pjesmu i ovaj nastup. Ovo je važna tema, nismo tek tako napisali pjesmu", rekao je Filari. "Znam koliko ljudi prolazi kroz to, i želim da im pružim podršku i da im kažem da nisu pogriješili, samo su voljeli nekoga i vjerovali mu".

Filari je pjevač i influenser kojeg na društvenim mrežama prati preko 200.000 ljudi.

Prvi put je učestvovao na PZE 2023. godine s numerom "Poslije mene".

Prije početka svoje balkanske karijere takmičio se na prestižnim svjetskim festivalima u Rumuniji, Malti, Sloveniji i Austriji gdje je osvojio prvu nagradu.

Izvor: Kurir TV printscreen

Nastupao je 2023 godine na Belgrade Pride-u gdje je premijerno izveo svoju prvu duetsku numeru ''Camagra'' zajedno sa reperkom Sajsi MS.

Nastup na MAC-u 2023 godine je bio pravi spektakl. Prvog dana manifestacije izveo je svoju pjesmu ''U tami'' uz performans sa plesačima, dok je drugog dana privukao ogromnu pažnju nesvakidašnjom umjetničkom kreacijom koju je prošetao na crvenom tepihu.

Pogledajte njegov nastup na PZE 2025:

Filari na PZE Izvor: YouTube/ RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal

U novembru 2023. godine nastupao je na "Belgrade Fashion Week"-u kao gost na modnoj reviji "Back to the 80's" gdje je izveo pjesmu "Ljuljaj me nežno" od Olivera Mandića. Bio je na naslovnoj strani italijanskog magazina ''GMARO'' u junu 2023.