Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati ostati djelovi više opština, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema CEDIS.

Podgorica

-u terminu od 08 do 15 sati: Gola Strana,Vrbica,Bolje Sestre.

Danilovgrad

-u terminu od 07 do 15 sati:dio Veljeg Brda

Cetinje

-u terminu od 08 do 15 sati: Šinđon, Pod Uba, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Bobija, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Drušići, Prevlaka, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Božija Voda, Dobrska Župa i Đalci

Nikšić

-u terminu od 08 do 15 sati: Dio Glibavca,Dio Lukova.

Tivat

-u terminu od 08 do 12 sati: Radovanići, Eraci –Luštica.

Bar

-u terminu od 08:30 do 15 sati: Zbog očitavanja električne energije navedeni djelovi i potrošači biće kratkotrajno bez napajanja po 40 min u zavisnosti od mjesta ispitivanja :potrošači ulice Iva Novakovića uz obalu, Hotel Izvor, Hotel Sozina, Karuba, Madžari, Zlatni Nar, Galija, Hotel Korali, Hotel Južno More, potrošači ulice Zelen (Kovači, Perčobići, Madžari i drugu), Kaptaža Gošići, potrošači ulice broj 11, potrošači iznad magistrale Brca, Pošta, Vrtić, Dom Zdravlja, stambene Zgrade ZIB-a, dio potrošača u ulici Vuka Karadžića

Budva

-u terminu od 11:45 do 13:15 sati: Bijeli Do, Babin Do,Rasadnik,dio BD centar, Budva Polje,S-41, S-54,MSC, Golubovina,Dubovica,Rozino, Gospoština, Komoševina, Prijevor, Jaz. Svinjišta, servisna zona Jaz, Poljice, Lastva Grbaljska, Kovačko polje,Platamuni, Ograde, Trsteno, Desančić, Krimovica, Pićani, Zagora, Glavatičići, Kovači, Gorovići, Bratešići.

-u terminu od 10 do 11:30 sati: Podostrog,Sl.Plaža,VileZEPS,Lazi,Podkošljun,Lugovi,Brajići ,Velji Vinogradi,Adoc,CDS, Vile Zeps,Markovići, Lapčići Brajići, Stanišići, Pobori.

Berane

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Goražde,Selo Rovca ,Dio sela Šekularča)

Mojkovac

-u terminu od 08 do 15 sati: Pržišta,Donji Lepenac,Feratovo polje,Juškovića potok,Paćice,Osredine,Rudnica,Gornji Lepenac.

Kolašin

-u terminu od 08 do 16 sati:Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

-u terminu od 09 do 14 sati:Selišta

-u terminu od 08 do 15 sati: Žirci,Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci-vikendice, Crkvine, Moračka Bistrica.

-u terminu od 08 do 15 sati: Vrujca, Ravni,Sjerogošte.

-u terminu od 08 do 16 sati: Bare, Drijen, Đuđevina, Raičevine, Petrova ravan, Podi, Sreteška gora, Smira, Sela, Prekobrđe-Ulica, Uljari

Bijelo Polje

-u terminu od 09 do 16 sati: Pavino polje,Zaton-stara škola,Božovića polje,Ravna rijeka,Njegnjevo,Zaton – Klinac.

Andrijevica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Božiće(potrošači koji se napajaju sa TS 10/0,4kV Božiće 2)-

Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni:Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica-Opština

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Selo Cecuni

Plav

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Selo Mašnica,Selo Novšiće.

Iz CEDIS- a napominju da se navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

“U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, kazali su iz te komapnije.