Nastavlja se sukob Harisa Medunjanina i Roberta Prosinečkog započet još prije nekoliko godina.

Izvor: Profimedia/Nick Potts / PA Images

Hrvatski fudbaler Robert Prosinečki jedan je od najboljih svih vremena sa ovih prostora, međutim oko njegovog trenerskog znanja uvijek će biti sporenja. Pamtimo da je Zvezda igrala odličan fudbal kod njega, igrači su ga obožavali, ali nije toliko sreće imao na drugim poslovima.

Tako je najviše kritika imao kao selektor Bosne i Hercegovine, a čini se da mu vezista Haris Medunjanin i dalje nije oprostio. Njih dvojica su se posvađali i "Žuti" je precrtao Medunjanina iz državnog tima, a zauzvrat je bio optužen da ne zna imena polovine igrača koje vodi. Ipak, daleko da se na tome završilo, Prosinečki je rekao da "zaista ne zna ko je Medunjanin", a njihova svađa nastavljena je ovih dana preko podkasta "Vijesti.ba".

"Odmah sam vidio da Prosinečki nema pojma i šta ja imam više da tražim u toj svlačionici", rekao je Medunjanin bez ikakvog ustručavanja o legendarnom fudbaleru.

"Evo, vidim da je sad ponovo kao selektor u Crnoj Gori. Pa dobro, teške dvije reprezentacije je pobijedio. Koga? Gibraltar i Farska Ostrva. Neka mu je sa srećom. Ali vidiš ti njega, veliko ime, veliki igrač, a kaže mi da 'ne zna ko sam' kad sam ga napao poslednji put", rekao je Medunjanin.

Bivši fudbaler iz Sarajeva (40) igrao je između ostalog za Valjadolid, Makabi i Deportivo, a za reprezentaciju Bosne i Hercegovine sakupio je 60 nastupa i devet golova: "Oprostio sam se više jer me je lagao. Nisam otišao jer nisam više želio da igram za BiH, nego zato što me je lagao. Samo je trebao da bude iskren,da mi kaže šta je moja uloga. Rekao mi je da ću igrati od prvog minuta protiv Senegala, došla je utakmica sa Senegalom, a ja sam ponovo bio na klupi. Tad sam mu rekao, šefe hvala na svemu, ovo je bila moja poslednja utakmica", zaključio je on.

Podsjetimo, Prosinečki je bivši fudbaler Crvene zvezde, Barselone i Real Madrida, kao i prvak Evrope 1991. godine.