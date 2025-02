Drugima 80.000 eura, a Marija Šerifović od Tadića dobila samo bombonjeru: Šta je danas glavna nagrada na PZE?

Marija Šerifović je jedina koja je Evroviziju dovela u Srbiju, a interesantno je da je tada dobila samo bombonjeru. Iz tog razloga mnogi se pitaju šta je danas nagrada na PZE.

Obje polufinalne večeri PZE 2025 su održane, a mnogi sada sa nestrpljenjem čekaju da vide konačan ishod na finalu koje će se održati u petak, 28. februara od 21h.

U igri je 16 takmičara: Vukayla, Lensy, Princ, Sedlar, Mimi Mercedez, tam, grupa "Maršali", "Ohajo", Ana & The Changes, "Bojana x David", "Iskaz", "Biber", "Kruz Roudi", "Harem Girls", Milan Nikolić feat. Caka i Filarri, a već sada se mogu naslutiti i favoriti za pobjedu.

U međuvremenu se oglasila i Marija Šerifović koja je jedina koja je do sada Evroviziju dovela u Srbiju. Ona je podijelila skrinšot konverzacije sa majkom Vericom koja je oduševljena dreg kraljicama "Harem Girls".

Da li će njihov "Aladin" zaista pobijediti na izboru za Pjesmu Evrovizije ostaje da vidimo, ali mnogi su saglasni u jednom - Marijina "Molitva" je bila i ostala jedan od "all time" favorita i najdražih pjesama sa popularnog takmičenja.

Marija Šerifović Molitva Izvor: Youtube/ Eurovision Song Contest

Iako je pjevačica dovela svijet u Beograd te davne 2008. godine, interesantno je da je za to nagrađena samo bombonjerom i kravatom od tadašnjeg predsjednika Srbije Borisa Tadića.

"Kroz istoriju smo to mogli da vidimo, bilo da je u pitanju muzika, umjetnost, bilo koja od tih sfera koja zaslužuje bilo kakvu vrstu oduženja, da se to gotovo nikada nije dešavalo. Tako da, meni to ne smeta. Ja sam svoju najveću zahvalnicu - aplauz, dobila od ljudi koji su tu već punih 20 godina, koji zajedno sa mnom stare. Što se države tiče, to me nešto previše ni ne interesuje, sve sam sama sebi obezbijedila i omogućila, ne bi me nešto posebno razgalilo - rekla je ona tada.

Umjesto 80.000 eura dobila bombonjeru

Marija se tada prisjetila prijema na koji je otišla i razgovora koji je imala sa Borisom Tadićem.

"Sjećam se šta je gospodin Tijanić tada rekao (predložio je da Marija dobije 80.000 evra kao i sportisti na Olimpijadi), to se nije dogodilo, ja sam otišla na prijem ili kako se to već zvalo, kod tadašnjeg predsjednika Borisa Tadića. On je pitao: "Šta mogu da učinim za Vas?". Šta da mu kažem?! Ne treba ništa da učinite, mislim šta ćete da učinite, ja sam za Vas učinila više, ne treba ništa za mene da učinite. Dobili smo kravatu i bombonjeru, that's it, eto, to je jedina istina - rekla je Marija.

"Ne nosim kravatu! (smijeh) To je bilo za menadžment. Za mene samo bombonjera. Ma, nema veze. Ma, koga briga, ej, ne treba meni niko da kaže "hvala"! Ja sam to učinila za naš narod, da budemo makar jedan dan u godini, ponosni, preponosni, Srbi, Balkanci, šta god - dodala je pjevačica.

Šta je dana nagrada na PZE?

Pobednik srpskog nacionalnog takmičenja "Pjesma za Evroviziju" stiče pravo da predstavlja Srbiju na predstojećem takmičenju za Pjesmu Evrovizije. Iako se pobjedniku dodjeljuje trofej kao simbol priznanja, dostupni izvori ne ukazuju na postojanje novčane nagrade za pobjednika ovog takmičenja. Važno je napomenuti da, iako pobjeda na Evroviziji donosi prestiž i može značajno doprinijeti karijeri izvođača, sama pobjeda na međunarodnom nivou takođe ne nosi novčanu nagradu. Umjesto toga, pobjednik dobija stakleni trofej u obliku mikrofona, dok autori pjesme dobijaju manje replike trofeja.

