Sve žene Ace Lukasa: Kumovu najviše volio pa oteo, zbog njega se kraljica splavova odala alkoholu, a suprugu varao

Aca Lukas je pored uspješne karijere imao i veoma buran ljubavni život.

Aca Lukas ima burni ljubavni život otkako se pojavio na estradnoj sceni. Neke veze su se završile skandalozno, neke mirno, ali jedno je sigurno - sve si bile prave ljepotice.

Lukas se ženio tri puta. Sa prvom suprugom Svetlanom ima sina Lazara i ćerku Miljanu. S drugom ženom Natašom ima sina Andreja, dok je sa Sonjom dobio Viktoriju.

"Moja prva supruga Ceca bila mi je drugarica iz detinjstva, Nataša je htjela da živim po njenim principima, a Sonja je pokušala da od mene napravi pudlicu", sumirao je tada Lukas odnos sa njih tri u jedno rečenici.

Lukas je Cecu ostavio i ubrzo dobio dijete sa drugom suprugom Natašom. Nataša je godinama sa sinom Andrejom živjela u Njemačkoj, a onda se skoro desio skandal. Lukas je u svojoj autobiografiji "Ovo sam ja", otkrio detalje o njoj, ali i o njenom suprugu Goranu Andrejiću.

"Kad sam se zaljubio u Natašu, došao sam kući i počeo da pakujem stvari. Napustio sam ženu Cecu. Tokom mog boravka u Americi Nataša je našla drugog čovjeka, kome sam spasio ženu. Bolovala je od leukemije i živjeli su u mom stanu u Hajdelbergu. Našao sam bolnicu u kojoj će se liječiti. Tu je operisana. Momak je lijep, zgodan, snažan. Pojavio se u spotu Cece Ražnatović. Klasičan vaćaroš. Sad su Nataša i on muž i žena", otkrio je Lukas.

Nataša Vuksanović

Međutim, ni Lukas Nataši nije bio vjeran, a jednom prilikom je i sam priznao da je ženu varao sa Ksenijom Pajčin.

"Od Ksenije sam tražio samo jedno - da ne priča novinarima o našoj vezi i to je poštovala. A san svakog muškarca je bio da ga vide sa Ksenijom Pajčin. Meni je bilo važnije da svakodnevno budemo zajedno, nego na naslovnim stranama", pisao je pjevač.

Aca je otkrio i kako je žena otkrila aferu s Ksenijom.

"Pjevao sam na jednoj terasi u Sutomoru. Za vrijeme pauze pisao sam Kseniji. Nabrojao sam šta ću sve da joj radim i šta će ona meni. 'Aco, gotova pauza' čuo sam kolegu i ustao. Na brzinu sam poslao poruku. Kad sam uzeo mikrofon, kroz glavu mi je prošlo 'nisam valjda...'. Završio sam turu pjesama i uzeo mobilni. Bio je pretrpan porukama s istog broja. Moja druga supruga Nataša je primila poruku umjesto Ksenije. Odmah mi je odgovorila - u jednoj poruci samo psovke, u drugoj kletve, trećoj kombinacija psovki i kletvi", napisao je u svojoj biografiji Lukas.

"Živjeli smo zajedno godinu dana. Naša veza je bila strasna i iskrena. Za razliku od većine žena sa kojima sam bio, Ksenija nije pokušavala da me promijeni. Kada bi me neko upitao da je opišem, rekao bih: 'Dobar čovjek. Lijepa, a nesrećna. Bila je veoma nesigurna. Kod kuće je sjedela, čitala novine i gledala televiziju i pitala 'Kako je ova uspjela, a ja ništa'", napisao je Lukas.

Jedna od njegovih ljubavi bila je pjevačica Danijela Vranić. Kako se spekulisalo poslednjih godina, Danijeli je raskid veoma teško pao. Lukas nikada nije krio da je bio veoma blizak sa Danijelom, a o detaljima njihove veze pisao je i u svojoj knjizi, gde je otkrio koliko mu je značila.

"Danijela je prava diva, žena sa stilom. Sigurno jedna od naših najboljih pjevačica. Zašto nije uspjela? Više je voljela da sjedi u kući i čeka da se nešto dogodi bez njenog učešća. A to je nemoguće. Stvorila je nerealnu sliku o sebi, pa je doživjela da uspiju mnogo lošije pjevačice od nje", naveo je Lukas u knjizi "Ovo sam ja".

"Lukas je bio njena najveća ljubav, mnogo ga je voljela. Teško je podnijela kada je on otpočeo vezu sa Sonjom. Tad je počela i da pije, onda se i ugojila. To je baš uticalo na nju. Mislim da ga nikada nije preboljela. Tada se ulijenila, onda je došlo i do onog skandala sa policijom. Sve je to uticalo na nju da prelomi i da se povuče iz javnosti", ispričala je prijateljica o ljubavi Danijele i Lukasa.

Aca nije mogao da se odupre koliko se zaljubio u Sonju.

"U trenu sam se zaljubio u Sonju, koja je pokušala od mene da napravi namirisanu pudlicu. Stezala me je i gušila, a što je najgore, meni se to svidjelo", piše u njegovoj biografiji, u kojoj dalje navodi da mu je Željko, vjenčani kum, tada rekao da se razvodi.

Mediji su brujali o tome da je Aca Lukas Sonju preoteo od svog prijatelja Željka Šašića. Svakoga dana su bili meta medija, a sve tri strane su aktivno učestvovale u iznošenju privatnih stvari javnosti. Međutim, to ih nije sprečavalo da uživaju u ljubavi. Sonja i Aca su se vjenčali i dobili ćerku Viktoriju. Međutim, ni ovaj brak nije opstao.

"Sonju sam najviše volio", priznao je pjevač, gostujući u emisiji "Četiri i po žene".

"Mene naslovne strane nisu zanimale, a ona voli da se lijepo obuče, sredi i da se slikamo. I ja sam to prihvatio. Jedan novinar ju je nagovorio da budemo na naslovnoj strani pred Novu godinu i ja sam se pojavio s kravatom i psom u ruci, pored nas djeca, iza nas jelka. Prelijepa slika, ali to nisam ja. Mene su čak i prijatelji u kafani zezali zbog toga, ali nije me sramota. Sve sam to radio zbog nje", priznao je Lukas.

Dok je bio sa Sonjom u braku, kako je priznao Lukas, bio je i sa Anom Sević, bivšom ženom Darka Lazića. On je sa Sevićkom bio prije njenog braka sa Lazićem, a onda i pred kraj njegovog braka.

"Bio sam intiman sa Anom Sević. Bili smo ona i ja zajedno prije nego što je bila sa Darkom, nekoliko puta smo se vidjeli. Onda je ona posle bila sa Darkom Lazićem u vezi, pa braku. Posle, pred kraj mog braka, vidjeli smo se, to je..." rekao je u Lukas, kojeg je Sonja napadala da ju je varao sa "kepecom iz Zvezda Granda".

Aca Lukas, kojeg povezuju sa mnogim ženama, sad je okrio i da je bio intiman sa Enom Čolić, koja se trenutno nalazi u Eliti i u burnoj je vezi sa sinom Zlate Petrović.

"Neko je doveo kod mene kući, neki prijatelji, pa sam je tu upoznao, sjedjeli smo, bila je neka sjedjeljka. Meni se ona dopala, lijepa je djevojka, viđali smo se, malo, ništa specijalno, ne znam šta je tu sporno kada sam slobodan čovjek, imam pravo da radim šta hoću", rekao je Lukas.