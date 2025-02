"Od tada je za mene mrtva, loš je čovjek": Lukas razvezao jezik i otkrio razlog sukoba s Lepom Brenom

Pjevač Aca Lukas godinama je bio dobar prijatelj sa Lepom Brenom, a posebno njegova bivša supruga Sonja.

Javnost intrigira zbog čega Lukas i Brena duže vrijeme ne pričaju, i u lošim su odnosima. Iako pjevač to nigdje nije potencirao niti objašnjavao, gostujući u jednoj emisji odlučio je da konačno otkrije istinu, i stane na put nagađanjima zašto je on ljut na folk divu.

Iako su mnogi, kako je on rekao, mislili da je razlog to što je Brena bila posrednik u upoznavanju njegove bivše supruge sa poznatim košarkašem Markom Jarićem, sa kojim je dovođena u vezu odmah nakon njihovog razvoda.

"O Lepoj Breni? Kakvo mišljenje imam? Pa nemam dobro mišljenje o njoj. Tu smo se družili negdje, neko vrijeme dok sam bio sa Sonjom u braku, čak smo išli i na more zajedno. Ali nemam lijepo mišljenje o njoj, čak mislim da je loš čovjek, i mislim da je to prema meni pokazala", započeo je pjevač pa dodao:

"Ne bi bilo dobro da kažem to jer, godinama ih držim u zabludi da sam ljut na nju zbog jedne stvari koja nije tačna, a evo sad ću da otkrijem istinu pa neka misle šta hoće, evo reći ću prvi put javno svima, da dobro znaju. Nisam ja ljut na Lepu Brenu što je upoznala Sonju i Marka Jarića koji ima kuću pored njihove. Jer, Sonja je žena luda baš će neko da joj kaže šta da radi, nego sam ljut na dobru i nimalo poštenu Lepu Brenu zato što ima snimak iz moje kuće, kada je u mojoj kući i mojoj ženi rekla 'pa dobro Sonja, šta će ti na kraju krajeva taj klošar i kockar', ne znam je li to Sonja nju poslušala, zato što je to rekla a ja sam upoznao Sonju, ja sam njen drug i prijatelj, od tada ona je za mene mrtva, a ona to može sada da potvrdi pošto sam to poslije deset godina prvi put rekao".

"Još jednom ću ti reći i ponoviti, imam snimak iz moje kuće u kojoj sam trebao da živim sa Sonjom. Kupio sam kuću, i tad je bilo - hoćemo se rastati nećemo se rastati, imam snimak gdje je doslovce ovako rekla: 'šta je će ti na kraju krajeva taj kockar i klošar kao on'. Žena koja mi je dolazila na slavu i ja išao kod njih na slavu. Držala mi dijete u krilu, takva će žena sutra da mi zabode nož u leđa djetetu bez problelma. E vidiš, takvi ljudi su za mene doživotni neprijatelji, ja o njoj nemam nikakvo lijepo mišljenje, osim najgoreg na svijetu", rekao je pjevač gostujući u emisiji "Pretres" na Hajpu.

