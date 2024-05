"MOGLA SAM OČI DA MU ISKOPAM" Milica Dabović o stravičnom nasilju - Davio me je na ugaonoj garnituri

Milica je progovorila o strašnim detaljima i kroz šta je sve prošla sa partnerom

Izvor: Kurir TV printscreen

Bivša košarkašica Milica Dabović, koja je posljednjih godina u centru pažnje zbog platforme za odrasle na kojoj objavljuje svoje slike, progovorila je o jezivom nasilju koje je trpjela od strane svog partnera. Ona je priznala da roditelji o svemu tome nisu imali pojma, te da nije mogla od sramote da im kaže bilo šta.

"Svoje roditelje obožavam i dan danas ih obožavam kao i kada sam bila klinka. I kada sam bila dijete razumela sam i batine i sve. Moji roditelji su pedeset godina u braku i samo oni znaju kako im je, ali taj brak opstaje. Što se tiče moje porodice dok sam ja trpjela i doživjela sve to što jesam, nisam im nijednog trenutka rekla. Od sramote nisam mogla da kažem", pričala je Milica jednom prilikom, te do detalja opisala jezive detalje nasilja.

"On je bio veza prije ove sa Stefanovim ocem. Ja sam u vezu sa Stefanovim ocem ušla da se spasim od te prethodne. Tada sam samo poželjela nekog dobrog čovjeka pored mene i da rodim dijete. Mislila sam da će me samo dijete spasiti od tog pakla. Nisam imala plan da imam porodicu već samo da rodim dijete. To je bio moj plan, bez emocija, bez ljubavi, samo da osjetim da je neko dobar i opet sam našla najgoreg, izbor mi je bio katastrofalan", rekla je Milica i dodala:

"Sve oblike nasilja sam trpjela, ali iz moje perspektive, sada, poslije šest godina ja vam iskreno govorim ili bih prijavila nasilje iste sekunde kada je digao ruku na mene jer žena živi u iluziji, nadanjima očekivanjima, moli boga da se čovjek promjeni, eto možda sam se zaljubila zaista, možda je čovjek bio drugačiji na početku, možda su mu moje pare udarile u glavu, moja stabilnost, moja porodica, sve ono što sam ja, djevojka koja ne izlazi koju ne interesuje noćni život... ili bih sve to drugačije, ne bih nikada prijavila, ali bih ja to sredila. Ne bih ubila, ali drugačije bih".

Prelomni trenutak da prijavi nasilje je bio kad je htjela oči da mu iskopa.

"Kada sam prijavila nasilje sjećam se tog trenutka, svoje ugaone garniture, svoje popucale kičme te njegove dvije ruke na mom vratu, mene inače možete da mlatite dan noć, meni neće modrica ostati, takvo mi je tijelo... Kada je on mene počeo da davi, kada je on meni napravio podliv jedno pet centimetara, to je bio trenutak kada sam ja mislila da umirem, da neću moći da se spasim, dok ja nisam upotrijebila svoje ruke i kandže mu zabila u oči. Eto, to nikada neću moći da zaboravim, ta scena mi je i dalje u očima. Ne razmišljam o njoj dok me ne pitaju, želim to da zaboravim, može se zaboraviti, ja mogu sve, jedino kada me pitaju mogu da se sjetim i da ispričam, ali verujte mi mogu da isključim to iz svog života, ja sam to prošla, idemo dalje carice, prodrmaj malo glavu kao što si naučila, pala si, samo sam brže naučila da ustajem i da nastavljam dalje. Tako da ta scena dok mu nisam zabila kandže, dok nije oslijepio jer sam ga uhvatila i grebala, tada me je pustio jer je mislio da ću mu oči iščupati. To je i bio moj cilj, barem kad ne mogu ništa da mu uradim, oko da mu izvadim. Nekad me to boljelo, nekad sam plakala, ali sada...", kazala je Milica za Blic i priznala da je sve to uradila jer je došla do trenutka kada nije više imala šta da izgubi.