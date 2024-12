"Češljem me je tukao do krvi, glava mi se odbijala o zid": Milica Dabović zbog ovoga ne priča sa sestrom Jelicom

Milica Dabović je u nedavnoj izjavi priznala da sa sestrom nema komunikaciju, a mnogi su se pitali zbog čega je to tako

Bivša košarkašica Milica Dabović priznala je jednom prilikom da joj rođena sestra mnogo nedostaje, a potom istakla da je Jelica odlučila da prekine kontakt sa porodicom i ode svojim putem.

Mnogi su se pitali od kada datira njihov sukob, a prije nekoliko godina je kao bomba odjeknula vijest da je upravo Jelica objavila knjigu u kojoj je do detalja opisala teško djetinjstvo u kom tvrdi da je trpjela nasilje od strane oca, dok je Milica najavila da će i ona napisati knjigu, za koju kaže da će biti suprotna od sestrine.

Jelica, takođe bivša košarkašica, otkrila je tada stravične detalje u pomenutoj knjizi, a mnogi su istakli da je upravo ovo razlog raskola u porodici, budući da je Milica i sama rekla da nije podržavala sestrino "pljuvanje" po roditeljima.

"Iz djetinjstva se sjećam samo batina. To je moja tragedija. Otac me je vodio na kupanje uvijek na jedno mjesto gdje je bilo dosta kamenja. Učio me je da plivam. Tada sam se raskrvarila, majka je kući primijetila i vrisnula, a ja sam počela da plačem. Onda je otac uzeo plastični češalj i počeo da me tuče do krvi", počela je priču Jelica, pa nastavila:

"Otac nije želio da se vjenča s mojom majkom, ona je morala da se uda pošto je bila trudna. Uvijek sam imala osjećaj da sam neželjena, da me svi mrze. Majka mi nikada nije rekla lijepu riječ, o ocu već da ne pričam".

Jelica se prisjetila još jednog bolnog iskustva, a sve je opisala u knjizi, ali u trećem licu.

"Iz čista mira je počeo da je udara tako jako da joj je maleno tijelo letjelo sa kraja na kraj čamca. Mozak joj se paralisao. Prvim šamarom ju je bacio na kutiju kojom je bio pokriven motor. Kada je pala, podigao ju je ponovo za kosu i udario otvorenim dlanom jače nego prvi put. Od udarca joj puče usnica i puče nos, a glavica iskliznu iz njegove ruke , zbog čega ona posrnu udarajući slepoočnicom u metalnu šipku..."

Jelica tvrdi da su i Milica, ali i njihova majka, trpjele nasilje, ali da joj nije jasno zašto danas to negiraju.

"Baka i deda su me odgajali, ali to nije bilo društvo za mene. Tako sam ja patila, želela sam sestru ili brata. Mislila sam da rođenje Milice znači da će najzad doći sreća u našu kuću, da nećemo više trpjeti nasilje ni ja ni majka. Ali sam se prevarila. Mene je nastavio da maltretira, ali i Milicu čim je malo odrasla i počela da hoda. Tada mi je bilo još gore u cijeloj toj priči, nisam mogla da zaštitim ni majku ni sestru", ispričala je Jelica prije nekoliko godina.

Dabovićeva se prisjetila i torture koju je preživjela i to sa 16 godina, jer je, kako kažem, umjesto osam donijela devet lopti.

"Rekao mi je da uđem u kancelariju. To je mala kancelarija, i naslonila sam se na sto. Unio mi se u facu, i tako me je udario tako da je moja glava doslovice odbijala od zid, igrao se ping-pong loptica. Prebio me je! Krvnički me je tukao, grebao, a onda mi je rekao da odradim najbolji trening. Ja sam tako iskrivljene glave od udaraca, čelo mi je pulsiralo, bilo plavo izašla da treniram", ispričala je Dabovićeva u "Život priča".

Podsjetimo, Milica je nedavno rekla da joj podrška sestre Ane puno znači, a da trenutno ne zna ni gdje joj živi druga sestra Jelica.

"Ana i ja smo jako slične, iako se često pisalo da se razlikujemo. Ona razmišlja glavom ja srcem, ali moj i Jelicin odnos je težak. Meni mnogo znači Anin oslonac, ona je mnogo pametnija od mene i mnogo mi znači. Ona je sada u svom svijetu, ima svoje dvije djevojčice, koje su predivne. Sa Jelicom sam često imala nesuglasice, ona i ja smo se odaljile malo, to je bila njena odluka, ona je mnogo voljela da priča loše o roditeljima, a ja to nikada nisam htjela. Ja ne znam gdje je ona, do juče je živjela u Novom Sadu, sada živi negdje u Njemačkoj. Iskreno ja ne mogu više, da ih spajam ,da molim, ja želim svoj život, težila sam miru, ljubavi....", rekla je Milica pa otkrila da li bi voljela da se njena porodica okupi.