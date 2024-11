"Mogu da izađem iz toga kao da nikad nisam ni bila": Pričali o Onlifensu, Milica rekla da je zovu samohrane majke

Milica Dabović je zajedno sa Minjom Marđonović u "Jutru" na Prvoj Tv, govorila o temi platforme za odrasle.

Milica Dabović prije par dana našla se u žiži javnosti zbog sukoba sa Sarom Jo, kada su na društvenim mrežama "pljuštale" međusobne prozivke i uvrede.

Nekadašnja košarkaška reprezentativka, prije par godina je odlučila, da među prvima u Srbiji, otvori nalog na platformi "Onlyfans" i na taj način zarađuje. Zbog te odluke pretrpjela je mnoštvo kritika, a sada je u emisiji "Jutro" na Prvoj pričala na tu temu.

Na pitanje voditelja da li je razmišljala koju poruku time šalje, rekla je: "Nema šta da se šalje poruka, po meni se ljudi dijele na dobre i loše - ako je čovjek dobar, ja ću ga poštovati. Poruka nije bitna, smiješno je o tome pričati u Srbiji, zemlji koja ne može da prihvati ili shvati, već samo osuđuje. Ja se ne vodim time, nisam imala novca ni hleba da jedem, niko me nije zvao ko je trebao... prodavala sam i svoju robu, vraćala se na teren, radila kod drugarice na klinici", objasnila je Dabovićka, pa ispričala u kom trenutku je odlučila da se priključi "Onlifensu":

"Kada sam se vratila sa ostrva u rijalitiju u kom sam bila, odlučila sam se na takav korak. Dva miliona žena u svijetu se time bavi."

A na pitanje koje često ljudi spominju na mrežama - zašto nije odlučila da se okrene nekom drugom zanimanju, navodi da je glavni razlog zarada. "Veći i lakši je način zarade, složićete se, to je nešto što će donijeti jako veliki novac za kratko vrijeme, i mogu da izađem iz toga kao da nikada nisam tu ni bila", zbunila je mnoge odgovorom, obzirom da je poznato da internet sve "pamti".

"Imala sam problem što sam ispričala istinu, to je mnoge bolelo, i kad je najgora i najveća - ja ću je opak reći, nikad nisam bila lažov. Otvorila sam svoj kamp, ali posle nekoliko godina uspjeli su da urade to da ga ugase... nisam mogla da podnesem razne tortutre i otišla sam", priča Dabovićka, pa otkriva da li se kaje, i da li joj se mlade djevojke koje žele da se nađi na "Onlifensu" obraćaju za savjete:

"Da sam znala da će to tako da funkcioniše, iz ove perspektive... samo ja znam kako je to. Mnogo me je cura kontaktiralo, većini je motiv zarada, većina su samohrane majke, koje su doživjele nasilje, torture, ostale su same..."

Na pitanje da li razmišlja o poruci koju šalje tim mladim devojkama, nadovezala se književnica Minja Marđonović, koja je bila druga gošća u studiju, navodeći da joj je čast što sjedi pored Milice, prevashodno zbog njenih sportskih uspjeha:

"Mislim da i Natali Portman ima Onlifens. Bitno je kakav je sadržaj, koliko znam tu nema samo fotki, ima i određenih video zapisa. Poruka je više politička nego moralna. To nije odgovornost ljudi koji to rade, već zajednice i korisnika, jer za tim postoji potražnja. To je sramota svih nas! Najvažnije je da ne dođe do toga da žene doživljavaju nasilje, žene bježe od toga. Kad je prostitucija nastala u 19. veku, žene su željele da se obrazuju, da idu da rade, to im nije omogućeno pa su prodavale jedino vredno što imaju - svoje tijelo", zaključila je književnica.

