"Tražio da zatvore splav i dovedu pjevačice, a onda pijan nasrtao": Karleuša javno ponizila supruga poznate pjevačice

Pevačica Jelena Karleuša oglasila se danas na Instagramu i podijelila tvrdnje koje se tiču supruga popularne pjevačice čiji identitet nije željela da otkriva.

Jelena je napisala da bi pomenuti suprug pevačice ponekad traži da se zatvori splav i da od menadžera koji je zadužen za Zvezde Granda, traži da dovodi pjevačice.

"Poznati muž još poznatije pjevačice, zatvorio bi splav i tražio od menadžera koji su bili zaduženi za mlade zvezde "Granda" da dovode mlade pjevačice, neke jedva punoljetne, da pjevaju samo njemu, njegovom sinu plus par prijatelja, u 5, 6, 7 ujutru. Na mnoge je pijan nasrtao. One su morale da pristaju na to jer je tako pisalo u njihovim ugovorima. Nisu mogle da biraju gdje i kad će pjevati. Cio "Grand" je znao da koja odbije, neće više imati nastupe i slijediće kazna", napisala je Jelena i dodala:

"Muž pjevačice, debeli i stalno pijani lik, pored svih drugih pjevačica sa kojima je otvoreno varao svoju ženu, imao je pik na Milicu. I on i njegov sin. Jedno jutro su tražili nju da dođe da pjeva pijanoj ekipi zaključanoj na splavu, ali Milica se usudila da odbije da ide iako su joj rekli da je time zatvorila vrata svuda. Umjesto nje, otišla je jedna druga, spremna na sve kako bi uspjela. Tako je tata sinu debilu našao "radnu kasicu prasicu" pjevačicu, kao što je i on imao. Milica je, naravno, godinama imala puno problema zbog svoje neposlušnosti. Ipak, izborila se i ponosna sam na njen hrabar i pošten put", napisala je Jelena, ne želeći da precizira o kome je riječ.

