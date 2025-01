Karleuša otkrila kakvog muškarca želi, pa se prisjetila bivših: "Moje prezime je moćnije od svih tih..."

Pjevačica je otkrila da nije vraćala prezime jer ga se nije ni odricala.

Izvor: Instagram printscreen / karleusastar

Jelena Karleuša (46) dva puta se udavala i razvela, a u velikom novogodišnjem intervjuu koji je dala za Kurir otkrila je, da nikada nije uzela prezime svojih partnera. Na pitanje kakvog bi partnera poželjela sebi, Jk je odgovorila u svom stilu. U toku razgovora s Goranom Jovanovićem, pjevačica je otkrila da nije vraćala prezime jer ga se nije ni odricala.

Da pređemo na vedrije teme. Ove godine si se razvela.

"E ako ti je vedra tema razvod, mi smo svi dotakli dno (smijeh). Kada je riječ o mom bivšem mužu, dobar je otac, ali ja kao zrela osoba i ne kao dijete, djeca uvijek vole tatu, i sve što bih rekla o mom bivšem mužu neću zbog moje djece, jer ga one idealizuju. Ali, ako mogu u jednoj rečenici da kažem mišljenje o mom mužu,". To je dovoljno."

Je l' si vratila prezime?

"Ja sam se dva puta udavala, nikad nisam uzimala prezime. Karleuša je moćnije od svih tih prezimena ljudi za koje sam se udavala.

Je l' priželjkuješ novu ljubav?

"Nekako mi nije ni na kraj pameti. Nisam sigurna da može da se desi muškarac koji će na pravi način hendlovati, a da ne pokušavam da ga ubijem na spavanju, ono što sam ja. Uvijek se pojavi neko ko ima samo jedan segment koji mi se sviđa. Znaš ono... Koga ujede zmija, taj se plaši i crva. Došla sam do toga da volim da spavam sama, to je veliki problem. Znaš kakav baja treba da se pojavi da mene može da prati. Ko će to?"

Kakav?

"Jedina zamjena za sve to je da mi neko da milijarde, a da se ne pojavljuje. Eto, to može da mi bude zamjena za ljubav. Ali samo ako su milijarde u pitanju, super zarađujem ovako sama. Ne znam, svi su mi bili mlađi, stariji - koji su već oformljeni, to bi bukvalno bila tuča već na prvom malom problemu."

(Kurir/ Mondo/ Marina Cvetković)