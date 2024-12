Najbogatija Srpkinja slavila s mužem njegov 50. rođendan: Na vjenčanju mu tražili milion za nju, on ih opsovao

Jelena Bin Drai se potrudila da jubilarni rođendan supruga bude organizovan na nivou.

Bivša srpska manekenka Jelena bin Drai godinama je u skladnom braku sa suprugom milijarderom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saidom bin Draijem, a svoju intimu ljubomorno čuvaju od očiju javnosti.

Bivša misica se čak i na mrežama rijetko oglašava, te je bilo pravo iznenađenje kada su na mrežama procurile fogotografije sa proslave Saidovog 50. rođendana.

Tim povodom, Jelena i njen suprug priredili su proslavu u pustinji, kojoj su prisustvovali članovi porodice i bliski prijatelji.

Na fotografijama koje kruže mrežama vidi se elegantna dekoracija u bijelim tonovima, uključujući bijele sveće koje su krasile stolove.

Zanimljivo je da je slavljenik imao čak tri različite torte. Na jednoj je bio ispisan natpis "Happy Birthday" na engleskom, na drugoj je stajao broj 50, dok su treću krasile samo svjećice. Tu su bili i specijaliteti sa bliskog istoka, a najveću pažnju privuklo je jagnje na ražnju.

Milijarder opsovao na vjenčanju sa Jelenom

Podsjetimo, par je bio u vezi četiri godine prije nego što su odlučili da se vjenčaju, a sudbonosno "da" izgovorili su 2007. na ceremoniji kojoj je prisustvovalo oko 300 zvanica iz cijelog svijeta. Kako je nekadašnja manekenka otkrila, sve je bilo u znaku broja četiri.

"Vjenčali smo se 4. aprila, u četiri posle podne. Zabavljali smo se četiri godine, Saidov broj dresa kad igra polo je 4, a želimo četvoro djece", otkrila je tada Jelena za Hello.

Zanimljivo je da su na intimnom slavlju, koje se odigralo u kući Saidovog oca u Dubaiju, ispoštovani i srpski i arapski običaji, ali najzanimljivija je bila "prodaja mlade" u režiji Jeleninog brata.

Dobio je veliki aplauz kad se obratio prisutnima: "Samo da znate, dragi gosti, prije nego što počnem da prodajem mladu, moja sestra za mene nema cijenu. Ali, hajde, krenimo sa milion dolara." Said je na to opsovao na tečnom srpskom.

U međuvremenu, Said je zvao Jeleninu majku Vasiljku da mu pomogne, a ona mu je doviknula: "Možeš i za džabe da je dobiješ, samo je već jednom vodi!".

"Peđa je sjutradan ujutro došao da vrati Saidu pare, jer je mislio da se moj suprug šalio kad mu je stavio svježanj novčanica u džep. Samo on i Said znaju za koliko novca me se familija Jakovljević napokon riješila", rekla je Jelena.

Danas bivša misica ima sve ono što bi skoro svaka žena poželjela, ali nije neko ko živi na račun svog supruga, već ima i brojne poslovne uspjehe.

