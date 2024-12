Zorana Mićanovič o Grandu: Presjekla i javno otkrila i šta su joj uradili

Folk zvijezda je priznala da neki detalji nisu ispoštovani i šta planira da učini povodom svega toga.

Izvor: Instagram/zorana_micanovic_official

Mlada folk zvezda Zorana Mićanović (19) šokirala je nedavno javnost izjavom da se odnos sa Grand produkcijom završio neslavno.

Pjevačica se pojavila na jednom događaju, a upitana da otkrije da li se čula sa Sašom Popovićem i u kakvom je stanju, otkrila je više nego što je trebalo, a dotakla se i odnosa sa pomenutom produkcijskom kućom.

Izvor: YouTube/Zvezde Granda/printscreen

Iako nije precizirala o čemu se tačno radi, Zorana je naglasila da Grand nije ispoštovao neke stavke iz ugovora.

"Ostala sam sa "Grandom" u dobrim odnosima, ali sam otišla tamo gdje mi je bolje. Tražila sam neki izlaz zbog uslova. Neke stvari u ugovoru s njihove strane nisu bile ispoštovane i nisu bile u redu. Ja sam sve ispoštovala. Možda ćemo se mi suditi...", rekla je ona i sve iznenadila, budući da su mnogi mislili da je sve u najboljem redu između njih.

Pjevačica Zorana Mićanović proslavila se nakon učešća u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", a nakon hita "Sikter" privukla je posebnu pažnju na sebe i ukrala srca publike.

Iako je jako mlada ušla u svet šoubiznisa, Zorana ima bogato iskustvo u pjevanju, a danas je jedna od najtraženijih pjevačica, te je mnogi nazivaju i kraljicom bakšiša.

Izvor: Instagram/zorana_micanovic_official

Mićanovićeva je nedavno progovorila o najbolnijem periodu u životu i teškom djetinjstvu. Roditelji su joj se razveli kada je imala samo godinu dana, a sa majkom je živjela do 5. godine.

"Istina je da ja ne jednom, već mnogo puta nisam razgovarala sa njom. Moja majka i ja nemamo sjajan odnos. Do pete godine sam živjela sa njom i prešla kod tate, i od tada nikada više nismo bile zajedno. Ona je našla nekog čovjeka sa kojim je živjela 15 godina sve dok nije preminuo. Više sam voljela da budem sa mamom, čak nisam ni htjela da idem kod tate. Ali, pojavio se taj čovjek, majka je izabrala njega i ostavila me. On me nikada nije prihvatio", govorila je Zorana sa knedlom u grlu u emisiji "Pretres".

Izvor: Mondo/ Đorđe Milošević