Sanja Vučić raskinula sa dečkom zbog Zorane Mićanović: Rekla joj šta joj je nudio pa ga izbacila iz stana

Izvor: RTS / Printscreen

Popularnae pjevačica Sanja Vučić odlučila je da stavi tačku na dvogodišnju romansu sa ponzatim novosadskim biznismenom i vlasnikom kluba Nenadom Cicmilom nakon što je od koleginice Zorane Mićanović saznala da ju je startovao na mrežama.

Kako je izvor otkrio, Nenad je muvao Zoranu preko Instagrama. "Ostavljao joj je smajlije, vatrice, srca, poljupce... na stori, a onda je prešao na slanje poruka. Osim komplimenata na račun izgleda, pisao joj je i šta bi joj sve radio... Znate na šta mislim?!", objasnio je izvor za Informer.

Izvor: Instagram/zorana_micanovic_official

Nenad je navodno bio prilično samouveren i siguran ne samo da ima šanse kod Zorane već i da ova to Sanji nikad neće preneti. Međutim, prevario se.

"Zorana je najprije mislila da se Nenad šali sa njom jer je znala da je sa Sanjom u dugoj vezi, i uljudno mu se zahvaljivala na komplimentima. Ali kada je počeo da joj piše kako je želi u se***alnom smislu, onda je odlučila da sve kaže Vučićevoj, koja je sa njim planirala brak i porodicu", ispričao je izvor.

Susret Sanje i Zorane

"Sanja i Zorana su se srele u jednom tržnom centru i Mićanovićeva, koja je inače djevojka MC Stojana, tada je odlučila da pokaže Vučićevoj sve poruke koje je dobila od njenog dečka. Sanja je od šoka jedva došla sebi, a onda je odlučila da stavi tačku na lažnu priču i preljubnika izbaci iz stana u kojem su zajedno živjeli", zaključio je izvor i dodao da se to sve dešavalo prije mjesec dana.

Da je veza pukla, nedavno je potvrdila i sama Sanja, ne želeći da otkriva detalje. Naglasila je i da o svom privatnom životu ubuduće neće govoriti, niti davati izjave na tu temu. U jednom od poslednjih intervjua potvrdila je pak da je bila prevarena, ali nije naglasila da je prevaru doživjela od Nenada!

"Bila sam prevarena, ali sam sve to stoički izdržala. Podnijela sam to damski, nisam željela da mu se svetim, to nije moj fazon, ja sam kulturna djevojka. Oduvijek se trudim da zaboravim probleme, tako mi je lakše... ", rekla je Sanja.

Izvor: Informer.rs/ Mondo Jelena Sitarica