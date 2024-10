ZORANA PROGOVORILA O SVAĐI SA ŽENOM OD SULTANA!

Tijana se naljutila na drugaricu zbog ovog poteza, Mićanovićka odgovorila: Svako ide tamo gdje mu je bolje!

Izvor: Kurir

Zorana Mićanović važi za jednu od najuspešnijih pjevačica mlađe generacije. Od kako se pojavila na estradi u takmičenju "Zvezde Granda" ona niže uspjehe. Gotovo da nema slobodnog vikenda, snima svoje pjesme, ali i kavere, a poslednji u nizu je "Trn u oku" od Dare Bubamare.

Mićanovićka je svojevremeno otpjevala pesmu Viki Miljković "večera", koja je posle mnogo godina postala veliki hit, ali kako je rekla podršku od starije koleginice nije dobila. Za razliku od Viki, dara je oduševljeno pozdravila Zoranin kaver za njenu pesmu iz 2003. godine. Mićanovićka je dobila i javne pohvale od Rade Manojlović.

- Prvo moram da se zahvalim za sve divne komentare, pohvale i podršku. To mi mnogo znači pogotovo sad na početku. Voljela bih da imam karijere i pjesme kao što su njihove. Skoro sam se dopisivala s njima. One su divne žene - rekla je Zorana u emisiji "Ekskluzivno" pred ulazak u "Elitu 8" gdje je pjevala na žurki koje se organizuju svakog utorka.

Zorana je priznala i da je često trn u oku nekim koleginicama.

- Ljudi iz ovog posla su zli i pokvareni, gledaju samo svoje interese, ali smatram da postoje i dobri ljudi u ovom poslu. Nismo svi loši, ali tim koji je oko osobe kada se gradi jedna zvijezda je veoma bitan ' poručila je devetnaestogodišnja pjevačica.

Zorana je do ljetos bila u dobrim odnosima sa Tijanom Milentijević, poznatom kao žena od sultana. Ali, to se pokvarilo i to zbog benda "Crni šećeri". Naime, oni su nekada svirali sa Tijanom, ali ih je Zoranin tim angažovao da počnu saradnju s njom. Zbog toga je Milentijevićeva navodno ljuta na bivšu drugaricu.

- Članovi mog benda nemaju potrebu da se sa bilo kim svađaju i da prave probleme. Oni su svirali i s drugim pjevačima, idu tamo gdje im je bolje, gdje su im bolji uslovi. Zašto bismo se sad svađali ako su prešli kod mene. Svima želim sreću i ne vidim da bilo gdje treba da bude loših komentara i loše energije. Cijenim Tijanu - rekla je na kraju Zorana.