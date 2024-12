Raspalila po kolegama zbog honorara u najluđoj noći: Zaradiće i preko 100.000 eura, Seka Aleksić ih oštro osudila

Seka Aleksić se obratila kolegama koji se hvale bijesnim honorarima koje će uzeti za Novu godinu.

Izvor: Instagram printscreen / seka_aleksic

Brojni domaći muzičari uveliko su objavili gdje će nastupati za Novu godinu, a o honorarima koje će dobiti u najluđoj noći se uveliko priča.

Među najplaćenijima spadaju Aleksandra Prijović, Zdravko Čolić, Ceca Ražnatović, Aco Pejović i još nekoliko njih, dok se već neko vrijeme spekuliše o tačnim honorarima. Mnogi ne kriju da su za 31. decembar najveći honorari, a ovim povodom sada se oglasila pjevačica Seka Aleksić koja je oštro osudila kolege.

Ona se njima obratila otvorenim pismom na Instagramu:

"Kao i svake godine u decembru, možete čuti ili vidjeti naslove koliko ko od pjevača zarađuje za Novu godinu. Nikada nisam vidjela da je to neko demantovao. Cifre su uvećane za tri, četiri, pet puta više od onoga što zaista jeste. Ako neko misli da je cjenjeniji zato što kaže da zarađuje više od onoga što zaista jeste, onda treba da se zapita šta nije u redu sa njim. Neće vas niko više voljeti i poštovati zato što ste slagali da ste negdje za Novu godinu uzeli 100.000 ili 200.000 eura. Neće!", napisala je Seka.

Izvor: Instagram/seka_aleksic

Seka je o ovoj temi govorila i prilikom prisustva na jednom prestoničkom događaju.

"To uvijek lažu i izmišljaju i ja to svake godine demantujem. Iskreno, to toliko preuveličavaju, a onda se još više iznerviram kad pjevači to neće da demantuju. Valjda to nekima imponuje. Meni ne imponuje da lažu stalno", rekla je Seka.

(MONDO/ Katarina Bojović)