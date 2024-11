"Ne vrijeđam se kad mi kažu da sam debela, jesam": Hit odgovor Seke Aleksić na komentare o izgledu

Seka Aleksić za domaće medije govorila je o aktuelnim temama na estradi, ali i svom izgledu kao i izgledu koleginica.

Izvor: K1 prinscreen

Seka Aleksić se ne libi da iznese svoje mišljenje na račun svojih kolega, ali i aktuelnih tema. Novinarku je zanimalo da li bi se pjevačica uvrijedila kada bi joj neko rekao da je gojazna, kao što je ona rekla svojoj koleginici Ceci da mora da promijeni frizera. Kako Aleksićeva kaže, nju to ne bi dotaklo, jer je svjesna svog izgleda.

"Ne dotiče me. Smatram za sebe da sam lijepa i njegovana žena, a ako neko priča o svojoj kilaži i debljini, onda sam to ja definitivno. Kad neko kaže 'debela si', za mene to nije uvreda, jer znam da jesam." objašnjava.

"Sve može, ali kosu ne dirajte!"

"Nemam taj problem, jer znam dobro to da upakujem, i ljudi to vole kod mene. Znam ko je dobronamjeran, ali i kad mi ljudi priđu zbog moje kose, jer se najviše oko toga komentariše, što je toliko predugačka. Volim, sviđa mi se, to mi je samopouzdanje. Kad imam kratku kosu, kao da mi je neko oduzeo se*sualnost, tako se osećam. Kosu mi ne dirajte!" zaključuje Seka, koja je nedavno ofarbala kosu u crvene tonove.

Pogledajte još njenih fotografija:

(Telegraf/ Mondo/ Marina Cvetković)