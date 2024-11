"Ljudi, nije sramota, ne znam ja to": Seka otkrila kad je uradila prvi botoks, pa priznala da ne vaspitava djecu

Seka Aleksić priznala da "nije ličila na sebe" kada je prvi put rešila da se podmladi, ali i da je suprug Veljko "zadužen" za vaspitanje sinova

Izvor: Instagram printscreen / seka_aleksic

Pevačica Seka Aleksić, koja je aktivna na društvenim mrežama gde otkriva detalje iz privatnog života, gostovala je u jednoj emisiji gde je govorila o estetskim intervencijama, ali i šokirala priznanjem da je za vaspitavanje sinova zadužen suprug Veljko.

"Jesam fatalna žena. Meni je muž jedan dan rekao da je sramota da ja ne izgledam kako bi trebalo da izgledam, da zna da mogu tako da izgledam i on je bio potpuno u pravu. Moj prvi botoks je uradila jedna žena kada sam imala 33 godine i nisam tada ličila na sebe", rekla je ona u emisiji "Ako progovorim" i dodala da planira proširenje porodice.

"Ja smatram da ja mogu da rađam do 55, ja to osećam, mislim da ću do 55. godine da imam još dvoje dece. Decu ne vaspitavaju bake i deke i dadilje, nego mama i tata i učitelji. Odlučili smo da moj muž vaspitava decu, ja sam svesna da ja nisam osoba koja može da vaspitava decu. Ljudi, ja to ne znam da radim i to nije sramota reći".

(MONDO, D.P)