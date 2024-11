"Ljude poklopila tona betona, mogla si da preskočiš prokletu tezgu": Seka pevala na Dan žalosti, ljudi kipte od besa

Pevačica je održala koncert u BiH na dan tragedije, a to se ljudima nimalo nije dopalo.

Nakon užasne tragedije u kojoj je 14 ljudi izgubilo život, Srbija je zavijena u crno, a u Novom Sadu je proglašena trodnevna žalost.

Mnogi pevači su, iz poštovanja prema svima onima koji su izgubili najmilije i koji su povređeni u užasnom incidentu na železničkoj stanici, otkazali koncerte.

Međutim, postoji i lista pevača koji su ipak pevali iako je juče, u subotu 3. novembra bio Dan žalosti u čitavoj Srbiji.

Jedna od onih koja je ipak odlučila da nastupa je Seka Aleksić, a od momenta kada su se na mrežama našli snimci iz kluba u BiH, negativne reakcije ne prestaju da se ređaju.

Svetlana SEKA Aleksic u ovom trenutku ima nastup u Bosni i to je sve sto cu vam reci!#caosvimapic.twitter.com/qvaKOvWmd0 — Dirty Pony (@MTijanic)November 2, 2024

"Ova lažna humanitarka je mogla večeras da preskoči ovu prokletu tezgu u je*enom Cazinu gde zabavlja 50-tak fanova. Decu i ljude je poklopila tona betona juče, da podsetim!", glasi jedan od tvitova.

Ova lažna humanitarka i tzv. opozicija režimu je mogla večeras da preskoči ovu prokletu tezgu u jebenom Cazinu gde zabavlja 50-tak fanova.

Decu i ljude je poklopila tona betona juče, da podsetim!#caosvimapic.twitter.com/oHlB4hfERW — Boris (@BC353756)November 3, 2024

"Seka Aleksić sinoć preksinoć Sandra Afrika u istom gradu, iste noći samo drugi klub pevala je Vesna Đogani. Možda su mislile ako su u drugoj državi, manjem gradiću, da se neće znati" samo su neki od brojnih komentara.

Ovo treba da se zapamti ko peva dok je Srbija zavijena u crno ! A svaka cast Milici koja je dva nastupa otkazala i Tei Tairovic i Breskvici, Aleksandri Radovic i Ani Kokic.



Prijovicka mozda ne peva ali je bolelo dupe ni story da stavi. Zapamtite to.pic.twitter.com/ITdG0BUbrk — (@Voyin9)November 3, 2024

"Seka me je jako razočarala sad, ovo nisam očekivao od nje"; "Dan žalosti osim za najvećeg moralistu tvitera"; "Sloba standard vernik po potrebi, Seka folirant, a vidim i Marina Visković je pevala... Ma joj kao narod nemamo trunku empatije i to je ono što najviše boli".

Međutim, Seka nije jedina koja je nastupala tokom Dana žalosti u Srbiji.

Nakon tragedije su, tu ili narednu noć, pevali i Sloba Radanović, Zorana Mićanović, Vojaž, Marina Visković, Relja Popović, Zdravko Čolić, Ema Radujko, Vesna Đogani, Stefan Đurić Rasta.

"U pauzama od nastupala kačili storije gde se čude svemu što se desilo, neki nas i uče kako da se "molimo". Muka mi je od tih koji žive od naroda uz koji ne staju kada je najpotrebnije".

"Zorana Mićanović izbacuje juče apel za pomoć, a istu noć nastupala..."

A evo i vašeg finog dečkića sa manirima kako ga predstavljate ovde na dan tragedije peva u krcatom klubu negde po Oslu.

Naravno ništa okačeno na Instagram nije jer ipak to je Vojaž dobar dečko ne daj Bože nešto da mu pokvari tu reputaciju.

To su vaši idoli ne moji hvala Bogu.pic.twitter.com/8DJbeyvP3K — Č⭐ (@mujerdenadie00)November 2, 2024

"Stidi li se neko, bar malo?"

"A evo i vašeg finog dečkića sa manirima kako ga predstavljate ovde, na dan tragedije peva u krcatom klubu negde po Oslu. Naravno ništa okačeno na Instagram nije, jer ipak to je Vojaž, dobar dečko, ne daj Bože nešto da mu pokvari tu reputaciju. To su vaši idoli, ne moji."

Među brojnim negativnim reakcijama bilo je i nekoliko onih u kojima su ljudi opravdavali to što su pevači pevali nakon tragedije, istu ili narednu noć.

Oni koji ih brane mahom navode slične komentare i to je uglavnom pitanje: "A da li ste vi išli na posao ili niste otišli?".

Marinu Visković jedna osoba je "branila" na sledeći način:

"Ma najbolje da ljudi otkažu svadbu koja se organizuje mesecima unapred. Pritom ovo nije nastup Marine Visković, već žena peva na proslavi. Neće sigurno da otkaže ljudima i da im upropasti slavlje. To što su oni odlučili da ga održe, to je do njih, ne do pevačice".

Ma najbolje da ljudi otkažu svadbu koja se organizuje mesecima. Pritom ovo nije nastup Marine Visković već žena peva na proslavi. Neće sigurno da otkaže ljudima i da im upropasti slavlje, to što su oni odlučili da ga održe to je do njih, ne do pevačice. Sere mi se od vas!https://t.co/uLpoIGRAFe — turboautomatik ️ (@turboautomatik)November 3, 2024

