Pjevačica Ksenija Pajčin 16. marta 2010. tragično je izgubila život kada ju je ubio tadašnji dečko Filip Kapsioda, koji je potom izvršio samoubistvo.

Njihova tijela pronađena su sa prostrjelnim ranama od vatrenog oružja. Prema izvorima bliskim istrazi, otkriveno je da je Ksenijino tijelo bilo u hodniku, a Filipovo u sobi, dok je pored njega bio pištolj. Pjevačica je imala ulaznu i izlaznu ranu na glavi, dok je maneken imao samo izlaznu ranu na tjemenu, što je ukazalo na to da je Filip ubio Kseniju, a onda pucao sebi u usta.

Spekulisalo se o tome da su se njih dvoje svađali danima pred ovu tragediju, a da je nakon kobnog sukoba Ksenija obukla jaknu i krenula iz stana, ali ju je Filip ubio na vratima.

Voditeljka Jovana Jeremić ugostila je detektiva Bracu Zdravkovića, koji je detaljno progovorio o ovom zločinu.

Često se komentariše da je Cetinje gdje je Kapisoda rođen, bilo fatalno za pokojnu Kseniju te je tako privatni detektiv na samom početku razgovora istakao da je jutros, prije samog gostovanja, zapalio svijeću za pokoj duši Kseniji jer joj je danas rođendan, ali je isto tako otkrio i neke detalje sa samog početka ljubavi Filipa i pjevačice.

,,Zašto je Cetinje bilo fatalno po nju" pitala je Jovana.

,,Osjetio sam obavezu da zapalim svijeću za pokoj njenoj duši. Njoj je danas rođendan, a moj drug kom sam isto tako zapalio svijeću, umro je na današnji dan, a bili su prijatelji. Imao sam čast da je upoznam, tada se zabavljala i malo flertovala sa Kontom. Uvijek je voljela žestoke momke. Njena prabaka je bila na dvoru Kralja Nikole, priča se i da je bila u šemi sa njim, nijesam saživeo genezu njene prabake. Baja mali Knindža je njen brat od strica. Upoznala je Filipa Kapisodu, bila je modna revija 2008.godine, preko Petra, brat od strica Filipov. Bilo je druženje u Budvi i sve bi bilo super da se na tome završilo, međutim, njoj se dopao on. Pozvala ga je ovdje, bio je poznat po tome što je bio dečko Ksenije Pajčin. Nije ona bila sponzoruša, a ako nema tu da joj neko plati piće, da sam ja gazda, platiću ja kao gazda, jer zbog nje dolaze 20 bumbara. Kada je počela da se zabavlja sa Filipom Kapisodom, upoznao sam je 2005.godine i nijesam je viđao do trenutka dok nije počela da se zabavlja sa njim. Sreli smo se u klubu... počeo je Braca.

,,Ona njega upoznaje, kreću u priču, šta se dešava onda Braco" pitala je voditeljka.

,,Da budem iskren i njemu sam zapalio svijeću za pokoj duše. On je uradio femicid, nešto što je strašno i baš zbog toga sam radio emisiju o Kseniji Pajčin. Ta veza sa Filipom je od samog početka bila turbulentna, on je pokušao da je isprati, ali je bilo problema. Čak se i u jednom trenutku ponašao kao da je stariji od nje, iako je 10 godina mlađi. Ona je bila njegova najmlađa djevojka u tom trenutku, jer je on furao samo matorke, bila je i ona Eva, da li se tako zove, koja ga je finansirala...Dok je čekao tu neku isplatu, on je otišao opet kod Eve" rekao je Braca.

,,Ksenija je bila na vrhuncu svoje karijere. 2008.godine je bio u rijalitiju, a 2010.godine su se zvanično, tj. u medijima, pomirili" rekla je novinarka.

,,On je došao na promociju ploče Marije Šerifović da bi je vidio, a bio je tada već popularan, pa je imao "kartu za ulazak". Jurile su ga djevojke, jurili su ga i neki ljudi koji su druge sklonosti. On nije gej" rekao je Braca.

,,Mislim da on nije bio ni svjestan sa kakvom energijom se hvata u koštac" rekao je novinar.

"Vama je suđeno da umrete zajedno, ostavi ga i batali ga, inače ste gotovi"

,,Poslije njegovog izlaska iz tog rijalitija, Ksenija počinje da puca, ne psihički, nego zbog toga što su njega djevojke jurile. Jurila ga je i Eva preko Interpola, bilo je priča da joj je ukrao neke pare, sat, ja to ne znam...Ona je zvala Dušana Veličkovića, pričao sam sa njim. Ona je ekstra bila dobra i nikada ništa nije uradila dok joj on ne uradi astralnu kartu. Kaže: "Vama je suđeno da umrete zajedno, ostavi ga i batali ga, inače ste gotovi". Ona se i prije toga družila sa Kristijanom, ali pošto ste pitali kakvu ulogu ima Kristijan. On je momak koji je znao sve ljude iz podzemlja u ovom gradu, njoj je to odgovaralo, ja se sjećam kada se pojavio, njega su baš jurile djevojke. Ona je bila sa drugaricom, Kristijan iz gepeka vadi megafon i priča: "Molim vlasnika automobila da se pomjeri da mogu ja da se parkiram ili neka mi stane na crtu", izlazi Ksenija, nije znao da je ona...Dušan joj je to rekao nedjelju dana prije saobraćajke. Otišli su u Lisoviće, počela je svađa, on nagazi gas i izleti i udari u trafo stanicu. Kada su policajci radili uviđaj, nijesu mogli da vjeruju da su živi, pričali su da je nemoguće da je auto u tom stanju. Zvala je Kristijana, pričala mu, ona je htjela da kaže šta mu se dešava, ali se valjda plašila da ovaj ne išamara Filipa" rekao je Braca.

Svađe su trajale mjesec dana

Detektiv je ispričao da su njihove svađe trajale neki period prije tragedije.

,,Ona je tražila način da ga ostavi, ali nije mogla. Vidjela je ona da je on slab" rekao je novinar.

,,Poslije tog njegovog izlaska iz rijalitija, po izjavi njenih prijatelja, počela je da se ponaša kao da mu je mama, kao prema djetetu. Ne zato što je bila starija, ali da bi mu ona sada bila pravi partner, počinje da glumi klinku, da se zeza, da se tako ponaša... Svađa koja je trajala mjesec dana, počela je zbog toga što je bio sa njenom drugaricom, koja se završila kako se završila. Jedini svjedok svega toga je Milisav, njen pas...Mislim da je ona znala da on ima paralelnu vezu i da je on pokušavao da glumi ljubomornog muškarca, on nije ljubomoran. Dva dana prije ubistva, ona je gostovala na jednoj televiziji i tražila je da se vidi sa Draganom jer je htjela da joj se požali na nešto sa emocijama, e sada šta, ne znamo" rekao je Braca.

,,Ona je tada rekla da je ht,ela Dragani da ispriča sadržaj Filipovog telefona. Našla je neke poruke i sve joj je bilo jasno. Kada se desilo to ubistvo, ja osuđujem neagilnost njenih komšija i kvazi prijatelja. Svi su znali da on već danima nosi pištolj koji je pozajmio od lika odavde iz Beograda. Ma kakva dozvola! On je državljanin Crne Gore, on ne može ni po jednom osnovu da ima dozvolu za držanje, a kamoli nošenje" rekao je Braca.

,,Šta je sa porodicom Filipa Kapisode, je l' su se miješali u taj odnos" pitala je Jovana.

,,Jesu... Bili bi živi i Ksenija i Filip, samo bi on bio proteran iz Srbije i dobio bi kaznu zatvora zbog nošenja oružja. Izjavili su da su ga vidjeli da danima šeta sa pištoljem, čak su i izjavili da su vidjeli ženu koja mu je dala pištolj, to je izjava komšije i njegovog sina koji je tada imao 16-17 godina. Da su oni prijavili policiji da se narušava javni red i mir, da se nosi oružje, uhapsila bi ga policija, bio bi protjeran. Zamislite vrhunac kada je predsjednik kućnog savjeta zamolio Kseniju da se svađaju van kućnog reda. Ona je njemu vjerovala i mislim da je bila zaljubljena u njega. Ne, nije koristila narkotike. Kada je urađena obdukcija, nijesu pronađeni tragovi nedozvoljenih supstanci u krvi" rekao je Braca.