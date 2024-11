Izgubio 70 miliona dolara na kocki i posjećivao javne kuće: Šok ispovijest Ace Lukasa, spomenuo i Kneleta

Pjevač Aca Lukas otvorio je dušu o zavisnosti od kocke, ali i manje poznatim detaljima i svog života.

Izvor: Stefan Stojanović/MONDO

Pjevač Aca Lukas, ispričao šta se desilo kada je saznao da mu se sin drogirao, a ranije i o svojim problemima sa narkoticima, ali i kockom.

U jednom ranijem intervjuu folker je priznao da je izgubio milione na kocki, kojim je mogao da kupi "jedno cijelo naselje u Beogradu".

"Postoji sajt koji je pravio studije o tome koliko su VIP ličnosti na Balkanu potrošile na kocki, pa sam tu obuhvaćen i ja. Piše tamo da postoji neki Aca Lukas iz Srbije, velika zvijezda, bio je ranjavan. Piše da sam 70 miliona dolara potrošio na kocki. Moram ti priznati da su skoro, pa pogodili, malo više sam ja s******. Ne kajem se. U životu se nikada ne kajem. Kajao bih se kada bih pravio neke krucijalne greške. Kada bih se ubio, to jest da sam se ubio, to bi značilo da se kajem, ali evo me tu sam, živ sam", rekao je Aca i objasnio da je jednom računao koliko je novca izgubio na kocki i da je to bila suma da je mogao da kupi jedno beogradsko naselje.

"Neki mi kažu prokockao si stan u Beogradu. Čovječe, mislim se u sebi, druže moj, kamo sreće da sam prokockao samo stan. Ja sam prokockao jedno beogradsko cijelo naselje. Jedno debelo naselje, ono najskuplje. Ali dobro, šta ćeš, to sam ja. Sam sam ih i zaradio, sam sam ih i prokockao. Nisam dužan 70 miliona, to je moj novac, zaradio sam i više od toga. Obezbijedio sam djecu. Svi imaju sve što im treba. Ja sam život kreirao za sebe, moja deca imaju sve što treba da imaju", rekao je Lukas, a potom dodao:

"Muškarci uvijek treba da budu galantni. Ja nisam frajer, nikakav sam. Loše sam građen, smiješno građen. Ali žene me vole jer sam galantan i zato što mnogo cijenim i poštujem žene. Ima onih koje nisu za poštovanje i upadam u klinč s njima, kao što se desilo i skoro, ali generalno volim i poštujem žene".

Na pitanje da li je nekada na putovanjima posjećivao javne kuće, pevač je odgovorio potvrdno.

"Posjećivao sam, posjećujem i posjećivaću javne kuće. Nisam rekao da sam išao da koristim usluge i da sam išao na žene. Ima javnih kuća koje imaju dobre barove i šankove. Imam prijatelje koji drže javne kuće, često tamo odem. Nemam potrebe da plaćam takve usluge. Nisam morao ni kad sam bio mlađi, a ne moram ni sada. Između galantnosti muškaraca prema ženama i plaćanja prostitucije je vrlo tanka linija. Skoro sam imao neku raspravu. Ako sam sinoć imao odnos sa djevojkom, a sjutra sam vidio neke lijepe cipele i hteo da joj ih kupim, ispadne da sam platio za s***", rekao je Lukas jednom prilikom.

Pjevač je nedavno otkrio i kako je izgledalo pjevati u najpopularnijem lokalu devedesetih godina ali i kako ga je oblikovala vrtoglava svota novca koju je za veče zarađivao.

Vidi opis Izgubio 70 miliona dolara na kocki i posjećivao javne kuće: Šok ispovijest Ace Lukasa, spomenuo i Kneleta Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: TV Prva / printskrin Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Kurir TV printscreen Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: RTS Screenshot Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: YouTube/ AmiG Show /printscreen Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Dolazio je i Knele, bili smo u dobrim odnosima. Dolazili su najveći kriminalci u to vrijeme i nikada nije bio ni jedan incident dok sam ja radio. Nikada nisam imao obezbjeđenje. Nikada nije bilo problema. To su bili ozbiljni ljudi i ozbiljni igrači. Tada sam izgubio kriterijume o novcu, toliko ga je bilo. Tako je krenulo sa kockanjem. Ja sam čovjek od adrenalina, prvo sam išao na one aparate. Volio sam da se kockam i sada volim iskreno da ti kažem, samo to sada radim malo pametnije. Tada sam ulagao sve pare, a sada ne", rekao je Lukas i dodao:

"Malo je stvari koje me danas raduju i koje su mi interesantne. Zato i volim kocku, ja živim od tog adrenalina... Sva sreća pa sam se na porodičnom planu ostvario, imam četvoro djece i dvoje unuka. To mi daje smisao u životu i volju. Ne znam kako to da objasnim, zeznuto je kada dođeš u situaciju da si sve vidio, sve doživio... Naravno, to nije opravdanje... Volim nekada kada uđem u kazino, imam neki mir. Svi su zablenuti u svoj rulet, ekran... Ja naručim kafu i miran sam, ne znam, zvuči glupo ali tako je... Tada niko ne gleda ko sam i šta sam, gledaju svoja posla. Volim ja što sam popularan, ali nekada zna i da smeta... Kod mene je riječ "kajanje" zabranjena riječ i to ne postoji. Postoje samo greške... Potrošio sam mnogo para, ali nema kajanja".

(Republika, MONDO, D.P)