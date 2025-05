Ona je kazala da bi on trebalo da bude pod istragom, jer nije vidio tovare droge u vrijeme kada je bilo očigledno šta se radi.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nakon devet sati trajanja skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu, konačno je riječ dobila i izvršna direktorica Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) Vanja Ćalović Marković, koja je kao zaisteresovani član, podsjetila predsjednika Odbora, poslanika Pokreta Evropa sad Midraga Lakovića, na poduži period - od 2004. do 2015. kada je bio šef Sektora za borbu protiv droga u vrijeme uspona kriminalnih grupa, između ostalih Duška Šarića i pokojnog Dragana Dudića Frica.

"Jednom smo se sreli tokom sastanka sa međunarodnim partnerima. Vi ste izlazili, pa ste me pitali šta tu radim, a ja sam vam rekla da sam došla da im ispričam sve ono što ste vi preskočili da im kažete. A tada ste preskočili da im kažete da se brodovima Risan i Perast uvozi u Luku Perast kokain, a ne cement. Nemoguće je da smo iz MANS-a vidjeli da u Crnu Goru dolaze brodovi droge, a da vi to niste znali, a to su znali i međunarodne službe. I sada ste Vi, Lakoviću, predsjednik Odbora za bezbjednost, a ne samo da ste to, već se usuđujete da aktivno opstruirate MUP i prvog direktora Uprave policije, jedinog koji je odlučio da progovori o kriminalu, a ne da priča da su mu kriminalci prijatelji i drugovi. Vi ste odlučili da pokrenete inicijativu da opstruirate jedini oblik vetinga koji imamo u Crnoj Gori", navela je Ćalović Marković.

Ona je naglasila da je Laković, kako je navela, jedan od aktivnih pomagača struktura iz najmračnijeg perioda.

"Moje lično mišljenje je da je nemoguće da smo mi vidjeli brodove kokaina, a da vi niste zaplijenili ni 300 grama. E zato ova Crna Gora ne ide naprijed. Pa se pojavljujete, politički se aktivirate, a sada i u okviru partije koja je najveći politički subjekt. Vaše motive ne bih dovodila u pitanje, da ste vi jednom riječju rekli bilo što šta znate, a mnogo znate. Niste vi imali za direktora nekog finog gospodina iz Švedske koji poštuje prava, nego Veselina Veljovića. Prijatelji i saradnik vam je bio Duško Golubović. Je li vam Ljubo Milović bio šef za droge u Herceg Novom. Vi ste posljednji koji bi trebalo da budete član ovog Odbora. Da dobije podataka što novi menadžment radi, a kamoli da opstruira jedinu stvar koja je počela - veting u policiji", navela je ona u obraćanju Lakoviću.

Ona je kazala da bi on trebalo da bude pod istragom, jer nije vidio tovare droge u vrijeme kada je bilo očigledno šta se radi.

"Vi ste obavljali jednu od najmračnijih funkcija u jednom od najmračnijih perioda - ili niste vidjeli ili niste htjeli da vidite. Ne postoji mogućnost da niste dali nijedan rezultat. Pa operacija 'Balkanski ratnik', koja je izvedena bez znanja crnogorske policije, dovoljno govori o tom periodu. Vi bi trebalo da svjedočite u 'gluvoj sobi' o vašim prijateljima, sa kojima i danas sjedite iako su pod optužbama SDT-a", kazala je Ćalović.

Izvršna direktorica MANS-a navela je da Laković ima "veliko institucionalno znanje", a potom je pitala predsjednika Odbora: "Da li je moguće da ništa nijeste znali"?

"Sigurna sam da ste znali ko je Dragan Dudić Fric i da kupovinom pola Starog grada Kotora 'pere' pare od šverca droge", navela je ona.

Ćalović Marković je saopštila da se nada da će Laković biti predmet istrage policije i tužilaštva, a osvrnula se i na njegovu imovinu te da je posebno i to "indikativno".

"Vi radite u Siciliji. Jedan ste od vlasnika Sicilije izdajete se za uspješnog poslovnog čovjeka. Radimo na tome odakle vam je bio novac za to. A vjerujem da na tome radi i Uprava policije. Mislite da ste odlaskom u penziju stavili tačku na ono što ste radili. To kao društvo ne bismo smjeli da dozvolimo", navela je ona.

Pomenula je i pitala Lakovića da li je kao poznanik i prijatelj Duška Golubovića, primijetio njegovu imovinu.

"Jeste li vidjeli da ima imovinu koju ne može da objasni. Imate li kontakte sa optuženim Dejanom Kneževićem. Šta je sa vašim prijateljstvom. Imate li kontakte sa njim i dalje. Kakvi su vaši odnosi sa Milovićem. To su vašu prijatelji i prvi saradnici. A zanimljivo bi bilo da znamo što ste otišli u penziju. Jeste li bili dio onog paketa, koji je međunaordna zajednica tražila da ode. Ovo vam ne bih ni podstavljala da niste član Odbora. Zato ste trebalo da kažete da ste u konfliktu interesa, a ne da fingirate ovdje zabrinutost zbog tobože hoće li postupak provjere unutar MUP-a biti urađen kako treba", upitala je izvršna direktorica MANS-a.

Izvršna direktorica MANS-a kaže da sve ovo ne bi pitala Lakovića da, kako je navela, ne pokušava da opstruira rad MUP-a u "čišćenju" policije od korumpiranih policajaca.

"Da ste bili jedan od poštenih, do sada ste imali prilike da mnogo šta kažete, a Vi se ovdje pozivate na neko pismo nekog policajca. Vi sada ovdje izigravate moralnog čistunca. I ja mislim da gdje god je moguće treba podnijeti krivičnu prijavu i pokrenuti postupke. Odlično vi znate sistem, pa tražite nešto što znate da više ne postoji", navela je ona.

Laković je nakon njenog izlaganja rekao da je ovo bio "jedan koktel optužbi", te da izvršna direktorica MANS-a pokušava da napadom na njega, kako je rekao, na zadnja vrata napadne jedinstvo parlamentarne većine, posebno kada je u pitanju Sporazum sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

"Kada su u pitanju moji prijatelji, ja ih se ne odričem, čak i ako imaju neke probleme kada su u pitanju pravosudni postupci. Dejan Knežević je moj prijatelj. Neukaljano je radio policijski posao. Čekam pravosnažnu sudsku presudu i tada mogu da govorim o nečijoj krivici. Vjerujem da će on dokazati svoju nevinost, a ako se dokaže suprotno i ako se ogriješio o službu, neka dobije zasluženu sankciju", kazao je Laković.

On se osvrnuo i na prozivke o Dušku Goluboviću, navodeći da nikada nije popio kafu sa njim, te da nema nikakvog posla sa njim.

"Kao građanin ste mislili da treba da prijavljuje koliko šta ima od imovine", naveo je on.

Ćalović Marković je replicirala da je MANS u kampanju protiv Sporazuma sa UAE ušao "vrlo konkretno", kako je navela, kada su uvidjeli da Laković pokušava da opstruira "ćišćenje" policije od korumpiranih kadrova.

"Imamo čovjeka koji je bio godinama šef za droge, a dočekali smo da taj isti čovjek sjedi na čelu Odbora i koči veting u Upravi policije", kazala je ona.