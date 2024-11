"Nije se interesovala za mene": Milicu Pavlović odgajili baka i deka, a majku jednom vidjela izdaleka, ovako ona izgleda

Milica Pavlović je jednom prilikom pričala o razvodu roditelja i dotakla se bolne teme

Izvor: https://www.instagram.com/senoritamilica/

Pjevačica Milica Pavlović odrasla je sa bakom i dekom u selu Gornji Bunibrod. O roditeljima je pričala nekoliko puta i istakla da "nije željela da pravi tužnu priču" od toga što su je gajili baka i deka, i da ih je voljela više od roditelja.

"To nije ružna tema. To je život. To su normalne stvari. Život je tako namjestio. Zaista nisam osjetila to što nije prisutna u mom životu, ma koliko to hladno zvučalo. Nisam pravila od toga tužnu priču niti mi je do toga stalo", pričala je Milica.

Ona je jednom prilikom govorila o svojim roditeljima.

"Razveli su se i bolje dobar razvod nego loš brak. Ja sam samo imala veću odgovornost da ne bi neko rekao kako se neprikladno ponašam. Nije tužna priča, ne treba mi sažaljenje! Ne želim da budem žrtva! Cijenim borbenost!", kaže Pavlovićeva.

I sama Milica nije mnogo puta pričala o odnosu sa majkom, a kako je u jednom intervju svojevremeno otkrila, kontakt sa majkom nema isključivo jer se majka udaljila sama od nje, a da je majčinsku ljubav dobila od bake i deke.

"Nisam, jednostavno tako se dogodilo. Ona je posle razvoda u početku dolazila da me vidi, a kasnije se nije mnogo interesovala za mene. Sada mi nisu potrebni novi ljudi u životu. Majčinsku ljubav dobila sam od babe i dede".

Kako je tada istakla, majku Mirjanu Đorđević nije vidjela više od deset godina, te malo ko zna kako njena majka zapravo izgleda, a svojevremeno je na internetu osvanula jedna od retkih njihovih zajedničkih fotografija.

Milica Pavlović sa majkompic.twitter.com/4PiQl6SMei — Malagaravaa (@vaskekopirinac)December 25, 2023

"Zbog nekih okolnosti imala sam priliku da je jednom vidim izdaleka, i to je sav kontakt koji sam sa njom imala. Od malih nogu naučena sam da budem borac i da vjerujem najviše sebi, da preuzmem odgovornost za svaku odluku koju donesem", rekla je pjevačica za medije.

(Blic, MONDO, D.P)