"20 godina čekam da ga udarim": Strogo čuvane tajne sa snimanja "Maratonaca", usred scene izbila opšta tuča

Malo ko zna šta se dešavalo iza kamere tokom snimanja filma "Maratonci trče počasni krug".

Izvor: YouTube/Centar film/screenshot

Brojni domaći kultni filmovi, stari i po nekoliko decenija, i danas uživaju popularnost publike, dok se među takvima definitivno nalazi i mnogima nprevaziđeni "Maratonci trče počasni krug".

Film je premijerno prikazan 1982. godine, a u glavnim ulogama našli su se Danilo Bata Stojković, Pavle Vuisić, Bora Todorović, Bogdan Diklić i mnogi drugi. Ipak, malo ko zna šta se dešavalo iza kulisa tokom stvaranja filma koji je ušao u legende domaće kinematografije.

Za vreme snimanja "Maratonaca" odigrala se smešna epizoda iza kampera. Danilo Bata Stojković igrao je Lakija Topalovića, a Pavle Paja Vuisić njegovog oca Milutina. Svi su znali da je Bata bio veliki perfekcionista koji je uvek tražio da odmah pogleda ono što je snimljeno i ako nije bio zadovoljan, tražio da se snimanje ponovi.

Paja je, pak, uvek snimao scene samo iz jednog pokušaja, eventualno dva i svi su znali da treći put neće hteti. Kada je došao red na snimanje scene u kojoj Paja treba da udari Batu daskom, Bata je bio dosta zabrinut, iako je znao da je daska napravljena od veoma mekane balze, koja se i inače koristi za snimanje takvih scena. Tražio je da se daska nekoliko puta isproba na jednom od radnika na setu, Đoki - momku koji je bio "momak za sve".

Đoka je tako nekoliko dana zaredom dobijao daskom po glavi i stalno je tvrdio da je daska ipak tvrda. Bata nije hteo da snima, pa se scena stalno odgađala. Pavle mu je zato rekao da će malo prerezati dasku i slomiti je rukama te da ga tako skoro neće ni dodirnuti. To su i uradili, rez na dasci premazali su voskom da se ne bi video, a Bata je konačno pristao na snimanje.

Izvor: YouTube/Centar film/screenshot

Međutim, Paja je neposredno pre snimanja okrenuo dasku i svom snagom opalio Batu po leđima onom stranom koja nije bila presečena. Daska je pukla od siline udarca, a snimatelj je viknuo: "Okrenuo si dasku naopačke!"

"Nije naopačke, dvadeset godina čekam ovo. Neka sada vidi je li tvrda balzovina, mamu mu njegovu", rekao je Pavle i napustio kadar.

Pogledajte scenu:

Inače, ovo nije jedina "tuča" do koje je došlo na snimanju. Bogda Diklić je jednom prilikom ispričao kako ga je Bata Stojković u "Maratoncima" prebio, a da to nije ni shvatio.

"U onoj sceni posle merenja, kad me Bata Stojković bije desilo se da kada smo snimali on uzme i zvekne me pesnicom u glavu. I ja se srušim. Nokautirao me. Nije znao uopšte, mislio je da ja igram pa je krneuo da me udara nogama. Onda je Boža Nikolić zaustavio simanje. E onda sam ja taj nokaut kasnije zloupotrebljavao. Bata mi je nosio sendviče, supice, kupovao cigarete", prisetio se Diklić.