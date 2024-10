"Varala sam Duška": Karleuša izazvala muk u studiju, otkrila i šta je joj je tražio nakon razvoda

Jelena Karleuša otkrila je kako se osjećala kada je došla kući nakon razvoda od Duška, ali i šta je tražio od nje.

Pjevačica Jelena Karleuša nedavno se razvela se od fudbalera Duška Tošića, s kojim ima dvije ćerke Niku i Atinu. Nakon 17 godina potpisali su papire za sporazumni razvod braka, a sada je JK sve iznenadila kada je priznala u kom momentu je prevarila svog već sada bivšeg supruga.

Voditeljku je zanimalo da li je saznala da je Duško nekada prevario i ako jeste zašto ga nije ostavila - "Zato što smatram da prosto neke stvari treba da budu u četiri zida i ako izađu na vidjelo, bračni drugovi treba da zajedno budu u tome. Ne znam da li me je varao, nisam imala dokaze", izjavila je Jelena, a onda je nastao muk nakon njenog priznanja:

"Ja sam njega varala onog momenta kad sam bila sigurna da ne voli ni on mene, niti da ja volim njega. Onda to više ni nije bila prevara, niti sam ja osjećala da varam. Ne možeš da varaš nekog ko te ne voli i koga ne voliš, to nije prevara, to je veliko ništa".

Jelena Karleuša je odgovorila i na pitanje zašto je ostala toliko u braku, ako nije bila srećna: "Zato što ja nisam neko ko tako lako diže ruke i miri se sa bilo kakvom predajom, a sa druge strane, ja sam naučila na to, da kroz sve negativno tražim onu lijepu pozadinu. Ja sam se uvijek zadovoljavala sa minimumom", dodala je diva koja je otkrila i kako se osjećala kada se vratila kući nakon potpisivanja papira za razvod braka.

"Ja sam kući dolazila godinama unazad i bila je ista situacija. Ništa se kod mene nije promijenilo nakon razvoda. Taj dan nije u mom životu pretjerano drugačiji od svih godina unazad. Nisam osjetila ništa, čak ni olakšanje. Mene je kao ženu najviše boljelo to što se neko za mene nije borio da me ne izgubi, kao što sam se ja borila da taj brak opstane. Da se nisam borila, taj brak bi trajao par mjeseci. Presudni momenat je bio kada sam shvatila da se neko ne bori za mene i brak i da postoji neka bolja opcija. Tog momenta ja sam pustila. Sve je do ljubavi, kada te neko voli, neće te pustiti", istakla je, pa nastavila:

"Ja smatram da Duško nije znao da me voli onako kako treba. On je možda volio onako kako je bio njegov maksimum. Ako ja tebi moram da objasnim kako da me voliš, šta da mi kažeš, ako ja tebe moram da ubjeđujem da sam vrijedna tvoje borbe za mene, čemu to. Došla sam u životu do sitacije da su se uloge promijenile, od toga da je neko lijepio moje postere po zidu, do toga da mi kaže da sam ja niko, a on neko. Očekivanja su bila da sam ja trofej, ali ja nisam trofej, nego biće koje puno pruža i zauzvrat traži isto to. Nisam predmet koji će da ti sija i hrani ego, ja sam biće koje je gladno ljubavi".

Između ostalog, Karleuša je istakla da joj je najteže od svega bilo što nije mogla svoje ćerkice da zaštiti, već su one morale da prisustvuju svađama svojih roditelja - "Ja mnogo puta ćerkice nisam mogla da zaštitim od onoga što vide u svojoj kući. Željela sam da odnos oca prema majci ne deformiše moje ćerke i ne napravi ono što će biti njihov odnos sa muškarcem, a to je katastrofa".

Karleuša je zatim otkrila da ju je nakon razvoda Duško zvao i slao joj poruke, jer hoće da bude u dobrim odnosima sa njom zbog naslednica: "Duško me je zvao, ali pošto se ja ne javljam na telefon, on mi je onda napisao da moramo da budemo u dobrim odnosima zbog djece, sada kada smo se razveli. Ja sam mu odgovorila da nema potrebe da sada budemo u dobrim odnosima zbog djece, ako već nismo mogli da budemo u dobrim odnosima dok smo u braku", poručila je i dodala:

"To je bilo krvoproliće. Sa druge strane, ne vjerujem u dobre odnose posle braka, jer čim se žena udala za nekog, znači da ga je voljela, čim se razvela to znači da je ljubav prestala. Ljubav koja nestaje i prijateljstvo se ne mogu spojiti. Ja ne mogu da se družim sa nekim sa kim sam spavala i ko mi je slomio srce. Posebno mi je zaparao uši momenat kada je izjavio da budemo u dobrim odnosima zbog djece. Pa zbog djece si trebao da se potrudiš da brak bude dobar, da mama bude srećna, da ne plače, da se mama ne provlači kroz blato i da se definicija braka i porodice održi, a ne samo mama da drži to. Pošto si ti pustio mene, ti nisi moj prijatelj".