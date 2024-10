Baka Prase odmah napravio lom u lajvu: Dočekao JK bos, bacio stolicu, pa joj poklonio gaćice

Jelena Karleuša u nikad izazovnijem izdanju bacila Baku Praseta u trans!

Izvor: YT Baka Prase

Kako su i najavljivali, Baka Prase i Jelena Karleuša večeras su imali lajv. Više miliona gledalaca okupilo se da isprati ovaj "sudar titana". Bogdan je Jk dočekao elegantno obučen, a kada je ustao, moglo se videti da je potpuno bos!

Jelena je zagrmjela kada se pojavila u njegovom stanu u ultra kratkoj haljini neon žute boje, dok joj je u jednom trenutku dok je sjedala na fotelju sijevnuo donji veš.

Izvor: YT Baka Prase

"Meni je nekako neprijatno. Ovo mi je prvi put, ja sam nevina u ovim stvarima," rekla je.

"Ja sam nevin svakako".

"Opusti me, molim te", odgovorila je Jk.

U jednom trenutku, Baka je teatralno bacio gejmersku stolicu, i doneo belu posebno za nju, jer, kako je naveo - "takva joj i dolikuje".

Izvor: YT Baka Prase

"Imam problem sa samopouzdanjem kad si ti tu", izjavio je, "osećam se nekako uplašeno pored tebe, tvoja pojava je nekako..." nije krio uzbuđenje Ilić.

"Lepa Lukić mi je ispričala nešto o tebi"

Jelena je imala potrebu da Baki ispriča šta je za njega čula od jedne koleginice, a zatim je otkrila o kome se radi. Kako je objasnila, na sahrani joj je jednom prilikom Lepa Lukić ispričala kako on "nema problema sa potencijom, i da je imala dobro iskustvo, ali da se narednog jutra ničega nije sjećao, i da su se upoznali kada su se zajedno kartali", na šta se Baka grohotom nasmijao.

"Ovako izgleda prosječna penzionerka koja sedi sa tobom. Pozdrav za Lepu Lukić. Kaže da si bio super, ali da se ne sjećaš ničega."

Izvor: YT Baka Prase

Jutjuber je u lajvu podsjetio Jelenu na glasovnu poruku koju mu je poslala, a koja je postala hit na mrežama, na šta je ona postiđeno pokrila uši ne želeći da sluša. "Meni je neprijatno. Ne mogu... je l' prošlo?"

O druženju sa Didijem

Na pitanje da otkrije više detalja o druženju sa uhapšenim reperom Paf Didijem, sa kojim je objavila zajedničku sliku, Jelena je iznijela i neke nove momente: "Ono što mogu da kažem je da se ponašao džentlmenski. To je jedna zanimljiva priča, upoznao nas je najveći diler oružja, to je bilo na Star Ajlendu. Ja smatram da dok se ne dokaže da je neko kriv, on je nevin. Ja znam mnogo ljudi njegovog ranga... Plašim se da će tokom godina da se pojavi mnogo nekih takvih slika mene sa nekim bitnim ljudima, mnogo gorim od Didija."

Baka je Jeleni prvo poklonio crvene tange, za koje je rekla da će ih rado nositi, a zatim je i iznenadio najnovijim modelom ajfona.

Inače, u lajvu su spomenuli da će sav prikupljen novac otići za pomoć ugroženima u Bosni i Hercegovini tokom poplava.

