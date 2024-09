"Jeste, rekla sam mu to": Karleuša se oglasila o skandaloznom audio snimku koji je Baka Prase objavio na mrežama

Internetom kruže glasovne poruke koje su razmijenili Jelena Karleuša i srpski jutjuber

Izvor: YouTube/ Baka Prase /printscreen

Srpski jutjuber Bogdan Ilić, nedavno je zapalio društvene mreže kada je objavio snimak na kojem je, u lajvu, poslao glasovnu poruku Jeleni Karleuši.

Baka Prase je pjevačicu pozvao da porazgovaraju kod njega o raznim temama: "Pozdrav Jelena! Ovdje Baka Prase, na lajvu sam, drago mi je. Da li biste željeli da dođete kao gošća jedan dan da pričamo ovako o životu i nekim s*ksualnim iskustvima? Naravno, šalim se, ali da prođemo neke životne teme i da kockamo malo zajedno. Bilo bi mi veliko zadovoljstvo. Pozdrav. Volimo vas ovdje svi. Institucija i ja", glasila je glasovna poruka koju je Baka poslao, a na koju je ubrzo stigao i bezobrazni odgovor Jelene Karleuše.

Izvor: Baka Prase

Sada je Jelena, gostujući na Kurir televiziji, potvrdila da je ona zaista poslala tu glasovnu poruku, kao i da je u pitanju bila šala.

"Zašto ljudi misle da je to bila vještačka inteligencija? To sam bila ja i bila je šala. Nadam se da niko nije ozbiljno shvatio. Mada starije tete ipak treba tako da se odnose prema mlađim nevaljalim momcima koji tako vole da budu hrabri u svom nastupu. Dakle, teta je njega sad tako, a jednom kada neko bude tetu tako, to će biti pravi muškarac", rekla je Jelena u emisiji.

Šta je Jelena rekla u audio poruci:

"Dobro veče Bako, mislim Prase, institucijo! Ovo nije moj se**i glas, samo sam se sad probudila jer idem na neki nastup, pa ću da se spremam. Naravno da ću da dođem. Ja sam očekivala taj poziv, samo što moram posle da te j**em… Znaš, kako to ide kod nas starijih teta".