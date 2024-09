"Zvao me je, ali ja taj vid marketinga skupo naplaćujem": Jk otkrila detalje razgovora s Duškom nakon razvoda

Pop zvijezda je nakon nastupa u Nišu otkrila da je faktički još u braku s Duškom Tošićem dok sudija ne ovjeri papire, da je spremna da ode na lajv kod Bake Praseta, ali i da je oduševljena novim albumom koleginice.

Izvor: MN Press/arhiva/Instagram/karleusastar/screenshot

Jelena Karleuša održala je spektakularni koncert u Nišu u okviru "Youth festa" na platou tvrđave, na kojem je okupila 15.000 ljudi.

Pop zvijezda je bila dirnuta pažnjom svojih fanova koji su je gađali plišanim igračkama, pa je i kleknula ispred njih na kolena, a na samom kraju koncerta nije uspjela da zadrži emocije, pa je i zaplakala tokom petominutnog skandiranja njenog imena.

Pogledajte 01:02 Jelena Karleuša na koncertu u Nišu Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Na samom početku razgovora, Jelena je otkrila šta je recept za njen savršen fizički izgled.

"Recept je želja, ali ima malo i do volje, genetike i do zdrave ishrane. Mislim da sve ide iz glave. Kad žena želi da izgleda dobro, ona će izgledati dobro."

Kako izgleda tvoja prva nedelja kao slobodne i srećno razvedene žene?

"Slobodna sam ja odavno. Sve smo mi žene slobodne, nismo valjda robovi. Uvijek sam ja bila slobodna."

Mnoge poznate ličnosti su se nakon razvoda pomirile i opet vjenčale. Da li bi se kojim slučajem opet udala za Duška posle razvoda?

"Duško i ja smo faktički još u braku dok sudija to ne ovjeri i potpiše. Da je trebalo to da bude tako, ne bismo se ni razvodili. Moram da kažem jednu bizarnu stvar, da je to i bila Duškova ideja: da prvo mora da se razvede od mene da bi ispao što veći muškarac, a da će posle opet da me zaprosi. Od toga nema ništa.

Da li ste se vidjeli posle potpisivanja razvoda?

"Zvao me je na otvaranje nekakvog restorana, ali ja te vrste marketinga naplaćujem. Skupo (smijeh). Šalim se."

Baka Prase je najavio da uskoro snima lajv sa tobom. Hoće li do njega zaista doći?

"Čuli smo se. Pitao me je da li bih došla, rekla sam mu: 'Zašto da ne?' Znam da ga klinci vole i da je viralan. Rekao je da će biti najdivniji, i ja ne sumnjam da će biti takav."

Je l' spreman autfit za taj lajv? i da li će uopšte biti ili neće? Bogdan je rekao da bi volio da bude što "slobodniji".

"Nekakav autfit ću valjda imati. Ja bih voljela da on bude što slobodniji, a i ja sam slobodna žena."

Da li si imala prilike da čuješ nove pjesme Ane Nikolić i kako ti se čine?

"Meni su Anine nove pjesme fantastične. Meni se to sviđa i mi to slušamo u kolima. Rale je objasnio. Voljela bih da se Ana vrati na velika vrata. Ona to zaslužuje."

Tea Tairović ima dva koncerta u Beogradskoj areni, kako to komentarišeš?

"Svim kolegama želim pune arene i koncerte, svi jedemo isti hleb i svi se borimo za publiku. Mora postojati podrška među kolegama."

Ceca je na godišnjicu smrti Marine Tucaković objavila post u kojem ju je nazvala "drugom majkom".

"Marina je mnogima bila majka, muzička majka. U tom smislu, Ceca i ja ispada da smo nekakve sestre. Marina je i moja majka."

Breskvica na nastupima pjeva tvoje pjesme, a svi znaju da nisi bila blagonaklona prema njoj.

"Ja volim kad mladi izvođači pjevaju moje pjesme. Imam puno lijepih pjesama koje na neki način oživljavaju i dobijaju neku novu energiju kad ih mlade kolege pjevaju."

Da li ćeš pjevati na nekom od trgova za doček Nove 2025. godine?

"Voljela bih. Teško da će se ponoviti onaj doček ispred Skupštine u Beogradu, tu je produkcija bila svemirska. To se više neće ponoviti, da neko promijeni tri scenografije na jednom koncertu ispred Skupštine, zaključno sa mnom."

Šta još možeš da uradiš u svojoj karijeri, pa da možeš da kažeš da si nadmašila sebe?

"Da krenem iz početka, i da uradim ono što nikad niko nije, a to je da obrnem igricu za novu publiku kao nova ja. Da ostavim prošlost iza sebe, da pjesme ostanu, a da ja budem ponovo rođena."