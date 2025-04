Jovana Jeremić nabavila "kućnog tigra": Pokazala novog ljubimca od nekoliko hiljada eura, i zapalila mreže

Jovana Jeremić se pohvalila novim kućnim ljubimcem.

Voditeljka je otkrila da ju je njena ljubimica - mačka Hera potpuno promijenila, zbog čega je ona presrećna.

Jovana Jeremić nedavno je kupila bengalsku mačku, koju je nazvala Hera, a kako je rekla, smatra je svojom "neispričanom pričom". Jeremićeva redovno putem Instagram profila dijeli slike mačke, a njeni opisi govore sve.

"Hera je moja neispričana tajna. Tajne su tu da se slute. Ljubav", stoji uz jednu od njenih objava, dok je u drugoj napisala: "I u drugom životu i u ovom. Hvala ti što me toliko voliš, što si me prihvatila kao gazdaricu, iako si divlja mačka. Hvala ti što si gospođetina kakve dvije ne postoje. Hvala ti što si me promijenila na bolje. Tvoja elegancija, otmjenost, aristokratija koja je u tvojoj krvi prelazi na mene i oplemenjuje me", istakla je Jovana Jeremić na Instagramu.

Cijena joj ide i do više desetina hiljada eira

Inače, Bengalska mačka predstavlja hibrid domaće mačke i azijskog leoparda, zovu je još i "kućni tigar" i spada u top 3 najskupljih mačaka na svijetu.

Na oglasima joj je cijena oko 1000 eura, a prema podacima sa Vikipedije može dostići više desetina hiljada dolara i najviše postignuta cijena išla je do 41.435 dolara, te za sada nije poznato koliko ju je voditeljka platila.

