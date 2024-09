"KO ME ZNA, ZNA DA SAM TO BILA JA!" Karleuša potvrdila da je slala vruće poruke Baki Prasetu: Kao svaka starija teta...

Jelena Karleuša nedavno je dobila zanimljivu glasovnu poruku od Bake Praseta u kojoj ju je on pozvao da porazgovaraju kod njega u stanu na lajvu o raznim temama.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Ubrzo je uslijedio Karleušin šok odgovor, kada mu je poručila da je dugo čekala taj poziv, ali da posle mora "da ga j..e", jer tako to ide kod "starijih teta".

Sad je Jelena za Kurir potvrdila da nije u pitanju vještačka inteligencija (AI), kako se spekulisalo po medijima, već da je glas u poruci zaista njen.



Zašto svi misle da je to bio AI? Jel tako zvučalo? Ko me zna, zna da sam to bila ja. Probudila sam se pred neki nastup i vidjela sam da mi je poslao glasovnu poruku. Mislila sam da je opet bila neka ujdurma u njegovom stilu. On je mene godinama nešto prozivao i onda sam ja rekla: "E, ajde, dođi mami!", ali je bio pristojan i dobio je lijep i interesantan odgovor. Vidim da je to viralno. Kao svaka ozbiljna i starija teta, ja sam morala da mu poručim šta sam mu poručila. Voljela bih da idem na taj njegov lajv. Moj menadžment nije za to, smatra da je on neozbiljan za mene, ali ja mislim da bi to bio najgledaniji lajv ikada. Voljela bih da vidim kako bi se on ponašao dok ja sjedim pored njega. Da li bio brzo-potezan ili bi našao sebi ravnog - poručila nam je JK.

Podsjetimo, Jelena je u toj audio poruci jutjuberu poručila sledeće:

-Dobro veče Bako, mislim Prase, institucijo! Ovo nije moj seksi glas, samo sam se sad probudila jer idem na neki nastup, pa ću da se spremam. Naravno da ću da dođem. Ja sam očekivala taj poziv, samo što moram posle da te j..m… Znaš, kako to ide kod nas starijih teta - rekla je u poruci pop zvijezda.