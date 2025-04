Tramp je rekao da su milioni ljudi mrtvi zbog tri čovjeka.

Izvor: Profimedia

Donald Tramp je još jednom otvoreno optužio Vladimira Zelenskog i "pokvarenog Džoa Bajdena" da su započeli rat u Ukrajini. Tramp je dodao da ga je Putin poštovao tokom svog prvog mandata.Tramp osuo paljbu, pa pomenuo i Putina

"Ja nemam ništa sa ovim ratom, ali vredno radim da zaustavim smrt i propadanje. Da predsednički izbori 2020. nisu bili rešeni, što jesu, na mnogo načina, do tog strašnog rata nikada ne bi došlo. Predsednik Zelenski i pokvareni Džo Bajden uradili su apsolutno užasan posao dozvoljavajući da ova tragedija počne. Bilo je toliko načina da se spreči njegovo pokretanje. Ali to je prošlost. Moramo ga zaustaviti sada, i brzo!", napisao je Tramp.

Prema Trampu, Putin, Bajden i Zelenski su krivi za rat u Ukrajini tim redosledom.

Ubrzo nakon objave na svojoj Truth Social mreži, Tramp je ponovo napao Zelenskog i Bajdena u izjavi tokom sastanka sa predsednikom Salvadora, ali je ovoga puta pomenuo i Putina.

Tramp je rekao da ne smatra Zelenskog kompetentnim i tvrdi da su on, Džo Bajden i Vladimir Putin svi odgovorni za rat u Ukrajini. "Da je Bajden bio kompetentan i da je Zelenski bio kompetentan, a ne znam da je bio... Ne bi trebalo dozvoliti da se taj rat desi.

„Bajden je to mogao da zaustavi i Zelenski je mogao da zaustavi. A Putin to nikada nije trebalo da započne“, dodao je on.

"Ne počinješ rat ako nisi siguran da možeš da pobediš"

Na pitanje o ukrajinskom predsedniku, Tramp je dodatno rekao:

"Kada započnete rat, morate znati da ga možete dobiti. Ne započinjete rat protiv nekoga ko je 20 puta jači od vas. I onda se nadate da će vam neko poslati projektile." Tramp je tvrdio da je prvi isporučio rakete Dževelin Ukrajini i da je današnji sukob mogao da bude izbegnut.

Prema njegovim rečima, redosled odgovornosti za rat je: Putin, Bajden, pa Zelenski.

"Milioni ljudi su mrtvi zbog tri osobe", zaključio je Tramp.

