Popović je pevača i pevačicu izbacio iz Granda: U rijalitiju se obrukali za čitav život, pa usledio brutalan raskid

Jedan od najintrigantnijih parova "Granda" bili su svakako Milena Ćeranić i Nemanja i Nemanja Stevanović.

Pre gotovo 15 godina, Milena Ćeranić i Nemanja Stevanović, uzdanice "Zvezda Granda" bili su "it" par. Lepi, mladi, popularni... ljudi su ih obožavali. Činilo se da sve ide u dobrom smeru, no sudbina je imala druge planove.

Njihova veza nije izdržala pritisak rijalitija nakon što su bili učesnici "Farme", te su se svakodnevno svađali i skandalozno ponašali.

Nemanja je bio ljubomoran kad god bi se neko približio Mileni, a skandal je kulminirao kada se na imanje uselila Nemanjina bivša devojka, balerina Dragana Milošević.

Budući da su Milena i Nemanja u to vreme bili najintrigantniji par u Srbiji, Dragana je ozbiljno shvatila svoju ulogu u rijalitiju i nije ih štedela. Svakodnevno ih je provocirala, zbog čega su se njih dvoje stalno svađali.

Po završetku rijalitija sve je krenulo po zlu. Par koji je počeo da se zabavlja 2009. godine, raskinuo je godinu dana kasnije kada je Stevanović saznao da je Milena navodno bila u vezi sa drugim učesnikom Farme - Vladom Stanojevićem.

Iako su ljubavi dali i drugu šansu, na kraju su ipak raskinuli, a onda je došla i odluka Saše Popovića da ih izbaci iz "Granda", kako su tada pisali mediji, upravo zbog njihovog neprimerenog ponašanja.

Milena i Nemanja nisu se rastali u dobrim odnosima i godinama posle raskida nisu komunicirali.

Pevač je danas u srećnom braku sa suprugom Jelenom, sa kojom ima ćerku, a njegova bivša devojka nedavno je istakla da nema loše mišljenje o njemu i da ih čak zastupa isti menadžer.

Milena nedavno komentarisala odluku Saše Popovića

Milena Ćeranić se nedavno prvi put osvrnula na period kada je izbačena iz Granda.

"Ne bih sada da upirem prstom ni u koga, jer je prošlo mnogo vremena, ali bih htela da kažem samo da su se Lepa Brena i Saša Popović najviše ogrešili o mene. Nije sad važno, niti bitno šta se sve dešavalo po sredi, ali je važno da su pokazali još tada svoje pravo lice. Oni me nisu voleli, bilo je svašta oko mojih nastupa, ko meni zakazuje tezge, ko ne, zahvaljujući kome ja radim ili ne, ali je sve to sada iza nas. Ne zanima me da se bilo kome pravdam", rekla je Milena za "Kurir".

"Nisam ja sad ne znam kolika zvezda, ima mnogo večih od mene. Možda da sam nekima išla uz dlaku, verovatno bih bolje prošla. Postoji jedna stvar, a to je da ljudi ne vole previše kad si iskren. Ja sam uvek bila takva, nisam puštala da bilo ko pljuje po meni, tako da sam uvek bila trn u oku. Ne mogu da kažem da se kajem, naprotiv. Puno puta jesam platila ceh zbog istine, ali bar se ispostavi da znate koji ljudi treba da budu uz vas, a koji ne", dodala je na kraju.

