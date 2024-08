Promijenio pol, postao žena i prvi put se skinuo: Giba objavio kadrove iz kade, ali i u izazovnom donjem vešu

Poznati rijaliti blizanci, Mika i Giba, promijenili su polove, kao i imena pa se sada zovu Ana i Ivana Nikolić.

Izvor: Instagram/gibavasic/screenshot/AMG

Miku i Gibu, kao i njihove roditelje Radu i Radeta Vasića domaća javnost upoznala je kroz nekoliko rijaliti programa u kojima su učestvovali. Kao porodica postali su miljenici publike, a Mika i Giba su nakon učešća u Zadruzi nestali iz javnosti. Vratili su se u velikom stilu kada je otkriveno da su promijenili pol i da se sada zovu Ana i Ivana Nikolić.

Obije su udate i dok je Ana odlučila da sa suprugom uđe u novu sezonu rijalitija Elita, Ivana se slika i snima samo za Tiktok. Ivana je, prema riječima Ane Nikolić, udata "bogato" i nema potrebu da se pojavljuje pred kamerama Elite.

Ivana je veoma aktivna na Tiktoku, gdje objavljuje provokativne snimke. Na jednom kolaž snimku, gdje je ukombinovala više svojih fotografija, našle su se i neke vrlo provokativne iz kade, ali i samo u donjem vešu. To je inače prvi put da se nakon promjene pola, Ivana skinula i pokazala svoje tijelo, a kadrove pogledajte u galeriji ispod:

Mika i Giba su operaciju izvršili početkom ljeta 2022. godine na jednoj privatnoj klinici, a roditelji su ih u tome podržali.

"Mi smo savremeni ljudi, to ne može kod svakog roditelja. Moraš da imaš malo mozga da razmisliš. Kada su mi rekla moja djeca šta su, zvao sam ih i poljubio i rekao: 'Ćerko, to je lično vaše pravo, šta vi želite da budete to ćete i da budete. Sve što treba za finasije i to, tu su tata i mama'", rekao je ranije Rade, a nastavila Rada:

"Ti si bio blaži, ja sam bila oštrija, priznajem. To sam preživjela teže nego što je on. On je mene smirivao, a ja mislim da sam mogla tad i infarkt da dobijem, ali srce mi je izdržalo i nisam ga dobila. Teže sam to podnijela, ali kad sam vidjela i kad smo sjeli da popričamo, zvala sam tada moju djecu i sjeli smo za sto i rekla sam: 'Vaše ponašanje je meni sumnjivo. Kažite šta vas muči u životu'. Oni, kada su mi to rekli, sjećam se kako mi se okrenulo u glavi, htjela sam da se onesvijestim".