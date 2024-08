Uroš Stanić napadnut u prodavnici: Napadač ga udario i zaprijetio, završio u Urgentnom, intervenisala policija

Uroš Stanić tvrdi da je napadnut u jednoj prodavnici kada je ušao da kupi vodu.

Izvor: YouTube/AmiG Show, screenshot

Bivši učesnik rijaliti programa "Elite" Uroš Stanić ispričao je kako je došlo do incidenta, nakon čega je otišao u Urgentni centar, ali i obavijestio policiju. Mediji su došli do Stanićeve izjave policiji, kao i fotografije na kojoj se vidi da ima ortopedsku kragnu za vrat.

"Danas oko 14:50 časova sam izašao iz hotela 'Slavija' gdje trenutno boravim i otišao u prodavnicu. Kada sam čekao red kako bih platio vodu, iza mene je bio nepoznat momak, krenuo je da se krsti i da me čudno gleda. Rekao sam mu da može da se prekrsti sa obije ruke. Jesam pripadnik LGBT populacije, ali sam se pristojno obukao i ponašao. On mi se obrati riječima: 'Kuda ide ovaj svijet?! Pe**rčino!'", ispričao je Uroš i nastavio:

"Ja sam mu reako da treba da ga bude sramota, a onda se umiješala i radnica, koja mu je sugerisala da ne treba da se ponaša tako prema mušterijama. Tada me je udario svojom desnom ruku u predjelu donjeg dijela vrata i izašao je iz prodavnice. Platio sam vodu, izašao iz prodavnice i ugledao ga kako stoji preko puta marketa. On je tada krenuo ka meni, da me udari, a ja sa utrčao u prodavnicu. Tada mi je rekao: 'Pi**o, bježiš, ovih dana ćeš dobiti batine'. Pozvao sam policiju, koja je brzo došla i intervenisala. Ponudili su mi hitnu pomoć, ali sam ja sam došao u Urgentni centar", istakao je Stanić u svojoj izjavi.

Uroš je imao i nekoliko sukoba tokom boravka u rijalitiju, gdje je u više navrata govorio i o rođaki Jeleni Galonić iz grupe Zana - "Moja rođaka, baka sa mamine strane je pjevačica iz grupe Zana, Jelena Galonić. U jako lošim smo odnosima. To je jedna žena koja je ljigava, ološ patološki, mama mi je rekla da to ne pričam", rekao je tada Uroš, nakon čega ga je voditeljka zamolila da objasni zašto je vrijeđa.

"Moja mama kada se razvela, ona je bukvalno molila da je zaposli, ona nije htjela zato što je veliki ološ i odvratna žena... Nije htjela da zaposli moju mamu. Ona je žena koja je jako zlobna, ceo život juri karijeru i cijela familija je pljuje", rekao je Uroš.

Pjevačica se tada oglasila da objasni u kakvom je srodstvu sa bivšim učesnikom Elite: "Žao mi je što su ga se roditelji odrekli, kako kažete, to zaista ne znam, nisam ni s jednom ni s drugom stranom u nekom stalnom kontaktu, vidimo se i čujemo jednom godišnje, kako kažu, na vjenčanjima i sahranama. Želim mu svu sreću, to je sve što imam da kažem".