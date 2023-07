POVUČEM ONO, POGLEDAM I ŠOKIRAM SE! Vasići pvi put o promjeni pola Gibe i Mike - Da li je moguće da doktor TO napravi?!

Blizanci Mika i Giba Vasić više nisu muškarci, već su sada Ivana i Ana, a njihovi roditelji Rada i Rade prvi put su otvoreno govorili o mijenjanju pola.

Porodica Vasić postala je poznata zbog učešća u rijalitiju, a nedavno su blizanci Mika i Giba promijenili pol i postali Ana i Ivana. O tome kako su prošli kroz taj period i kako su se osjećali svi zajedno zbog njihove odluke, govorili su njihovi majka i otac, Rada i Rade Vasić.

"Mi smo savremeni ljudi, to ne može kod svakog roditelja. Ili će dijete da se objesi, ili da ubije. Moraš da imaš malo mozga da razmisliš. Kada su mi rekla moja djeca šta su i to, zvao sam ih i poljubio i rekao: 'Ćerko, to je lično vaše pravo, šta vi želite da budete to ćete i biti. Sve što treba za finasije, tu su tata i mama", rekao je Rade.

"Ti si bio blaži, ja sam bila oštrija, priznajem. To sam preživjela teže nego što je on, on je mene smirivao, a ja mislim da sam mogla tad i infarkt da dobijem, ali srce mi je izdržalo i nisam ga dobila. Teže sam to podnijela, ali kad sam vidjela i kad smo sjeli da popričamo, zvala sam tada moju djecu i sjeli smo za sto i rekla sam: 'Vaše ponašanje je meni sumnjivo. Kažite šta vas muči u životu'. Oni, kako su mi to rekli, vjerujem da i sad, sjećam se kako mi se to okrenulo u glavi - da sam htjela da se onesvijestim. Znači, oni su se krili do svoje 18. godine, od tada kreću još veći problemi, ne s nama, već sami sa sobom. Znači, oni su morali silikone, operaciju, terapiju... Pa koja majka ne bi vojlela, voljela bih i ja da imam dvije snajke, unučiće, ali ja imam i zeta sad i srećna sam. Srećna sam, života mi", objašnjavala je Rada i dodala: "Zvala sam u početku Miko, Gibo. Bilo nam je teško i svi smo ih tako zvali", pa je Rade otkrio da ih sada već zovu "ćero".

"Hvala Bogu da su one meni žive i zdrave, imam zetove. Zetovi su kod mene u kući bili jedan godinu dana, drugi dvije, dok ih nisam upoznala. Nemci su. Vjerujete mi, časnu riječ dajem svoju da me bolje gledaju zetovi, nego sin što me gleda", rekao je Rade, a potom su otkrili kako su se osjećali kada su vidjeli djecu odmah posle operacije.

"Bila sam sa djecom četiri nedelje u hotelu dok su oni bili na operaciji. Čim su je doveli u apartman, ja kažem: 'Sine, ajde odmori se', sa kateterom izašla, 'lezi i 'ajde sine sad, daj da vidim'. Ona se nasmijala i rekla da je presrećna. Tada nisu imale gaćice, povučem ono i pogledam i ostanem u šoku. Ja sam ih rodila, sve sam prva vidjela. Pogledam to i kažem, da idem da ljubim onom doktoru i ruke i noge. Bože, da li je moguće da doktor ovo napravi?! Ja sam se čudila, znam muško je bilo, sad žensko i počela sam da se smijejem", isprčala je Rada iskreno, pa su došli i do toga kako su upoznali zetove.

"Smiješno mi je bilo, ovdje u kući smo ih upoznali. Prvi put kada sam ih pogledala, pomislila sam: 'Joj Bože, šta mi dade ovo'. Ne znam kako se Rade osjećao, ali ja sam se osjetila loše, malo sam za*eban tip. Imam malo drugačije kefalo, da vidim da li pije, koje cigare puši, da li se drogira... Sedi ti kod mene ovdje mjesec dana da ja vidim kakav si ti. On je imao svoje pare, kreditirao. Zeta imam za desetku, kad sam vidjela da je dobar, onda sam rekla da može da se zabavlja", priznali su Vasići.

Nekad su ovako izgledali:

