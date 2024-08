"Bajo, ili si cava ili nisi": Desingerica otkrio šta mu je Rada Manojlović tražila, a evo šta ona kaže

Rada Manojlović ispričala je da planira saradnju s Desingericom, a trenutno veoma popularni muzičar je otkrio šta mu je koleginica tražila.

Izvor: Printscreen/Youtube/AmiG Show

Dragomir Despić Desingerica izazvao je lavinu komentara kada se pojavio na sceni, dok klinci lude za njim na društvenim mrežma ispod snimaka s njegovih nastupa mogu se pronaći brojne kritike bijesnih građana. Digla se bura u javnosti oko snimaka "krštenja patikom", zatim kada je djevojci iz publike pljunuo u usta, pravio gibanicu na glavi jednog obožavatelja, polivao piće preko čarape, a fanovi pili...

Dok ga pojedini osuđuju i govore kako su njegovi nastupi neprimjerni, koleginica Rada Manojlović ga hvali i najavljuje zajedničku pesmu.

"Desingericu sam već pitala za saradnju i on je oduševljeno prihvatio! Rado ću s njim snimiti duet. On samo pravi medijsku famu, ali je privatno kulturan, divan, normalan dečko! Nikad ga nisam čula da je van kamera opsovao ili rekao nešto ružno. O Dragomiru mislim sve najljepše, imam poštovanje prema njegovom radu. Originalan je i publici se to dopada", poručila je Rada Manojlović i nstavila:

"Desingerica je trenutno prezauzet, nastupa svaki dan. Sigurna sam da će mi raditi pjesmu kada nam se poklope termini. Ne želim da ga silim i vučem za rukav. Ukoliko misli da bi mogao za sebe da izvuče neku dionicu u toj pjesmi, a sigurno će moći, rado ću ga pozvati da mi se priključi. Uvijek sam raspoložena za novi pravac, za eksperiment, ali ne baš sa svim pjesmama", rekla je Manojlovićeva za televiziju Hajp.

Rada je priznala da Desingerica nije prvi predstavnik novog, modernog muzičkog pravca s kojim je pokušala da ostvari saradnju: "Svojevremeno sam jurila Cobija za jednu pjesmu. Njega čovjek ne može da uhvati ni za početak ni za kraj, pa sam odustala", rekla je Rada i otkrila da je planirala i saradnju s bivšim dečkom Milanom Stankovićem: "Voljela bih da sarađujem i sa Milanom Stankovićem. Pokušavali smo već, ali on je previše moderan za mene".

Ni Desingerica ne krije da poštuje i cijeni folkerku. Reper je izjavio da je izvjesno da će Manojlovićevoj ispuniti želju - "Uradio bih Radi pjesmu poput one 'Balkanac', taj neki gas. Rada je tražila da se u pjesmi ne spominje droga, ali biće neke lake drogice. Bajo, ili si cava ili nisi", poručio je Despić u svom stilu.

Rada je imala u karijeri nekoliko dueta, ali jedan od najuspješnijih jeste onaj u kom je ukrstila glas s bivšim dečkom Harisom Berkovićem, dok su bili u vezi. Pjevačica je priznala da su nakon raskida prekinuli svaki kontakt - "Ne čujem se sa Harisom, niti se pratimo na Instagramu. Sigurno da za to postoji razlog koji ne bih da otkrivam. Nastavili smo svoje živote i mislim da je tako najbolje", istakla je Manojlovićeva.