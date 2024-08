"SEKA ALEKSIĆ JE MOJ FAN": Pjevačica ga prozivala, on joj žestoko odgovorio

Dragomir Despić Desingerica prokomentarisao buru koja se digla u Crnoj Gori povodom skandaloznih nastupa

Izvor: Instagram/dragomirdespic_design

Dragomir Despić Desingerica je poslednjih nedelja, zbog skandaloznih nastupa u Crnoj Gori, na meti oštrih komentara javnosti. Zbog pljuvanja u usta djevojci na jednom nastupu reagovalo je Ministarstvo kulture i medija Crne Gore, ali i veliki broj Desingericinih kolega.

Među njima je i pjevačica Seka Aleksić, koja je na platformi X objavila snimak trenutka kada Desingerica pljuje, i napisala "sledeće je pi**nje".

Sada je reper rekao šta misli o oštrim reakcijama - i političara i Seke Aleksić.

"Crna Gora je postala moja druga kuća, ja sam turizam. Ja nisam dizao cijenu, meni su nastupi bili bukirani još u septembru , tako da ne uzimam ja para koliko sada moj nastup košta, već koliko je koštao u septembru. Ne znam zašto bi me i ko bi me zabranio. Kome se nešto sa mog nastupa ne sviđa, neka ne dođe na nastup i to je to. Političari neka se posvete onome što je njihov posao, a ne muzičarima da se bave. Ako hoće da se bave muzikom, onda možemo o tome da pričamo. Ispravan sam maksimalno i pristojno se ponašam, ne interesuje me šta pričaju i pišu", rekao je reper pa iznio tvrdnju koja se, vjerovatno, neće dopasti Seki Aleksić.

"Moguće da je Seka Aleksić moj fan, čim prati moj rad znači da voli to što radim".